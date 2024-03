Pasqua con l’acqua alta a Venezia: domani previsti 105cm

MeteoWeb

Pasqua con l’acqua alta a Venezia. Nelle prime ore di domani mattina, infatti, è prevista una punta di 105cm, misura che non porterà all’attivazione del sistema Mose. Secondo quanto rende noto il sistema Marea Avvisa, dopo la minima di 75cm alle 18.55 di oggi, la massima sarà di 105cm all’1.15 di domenica. Altro momento di massima per l’acqua alta sarà intorno alle 16.35 di domani con un massimo di 80cm.

