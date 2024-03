Il peggior incendio della storia del Texas continua a divampare: solo il 15% sotto controllo, 2 morti | FOTO

MeteoWeb

Le autorità del Texas hanno emesso un avviso per la popolazione riguardo al possibile aggravarsi del più devastante incendio mai registrato nello Stato, come riportato dai media americani. Attualmente, il bilancio delle vittime conta 2 morti, mentre le fiamme hanno causato la distruzione di terreni e abitazioni. Secondo l’ultimo aggiornamenti, solo il 15% dell’incendio è stato domato, ed il governatore Greg Abbott ha esortato i cittadini a rimanere vigili e a non abbassare la guardia almeno fino alla mezzanotte ora locale.

La zona più colpita è il Texas Panhandle, situato a Nord e caratterizzato da una bassa densità di popolazione ma da una ricca presenza di allevamenti. Le prime stime indicano la distruzione di tra le 400 e le 500 strutture, con una stima di perdita di circa 10mila animali, uccisi o destinati all’abbattimento. Il Texas rappresenta il principale produttore di bestiame degli Stati Uniti, e oltre l’85% delle mandrie dello Stato risiede nel Panhandle.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.