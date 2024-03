Appassionato di pesca scopre un “pesce alieno” nelle acque di Milazzo

MeteoWeb

Un pesce “alieno” è emerso dalle acque della Sicilia, in particolare al Tono di Milazzo, nel Messinese. È stato Benedetto Di Stefano, un appassionato di pesca, a pescare l’insolito pesce. Il biologo Carmelo Isgrò spiega che si tratta di un Pesce Flauto (Fistularia commersonii) diffuso nella fascia tropicale dell’Oceano Indiano e dell’Oceano Pacifico e nel Mar Rosso. Il pesce è penetrato nel Mar Mediterraneo proprio dal Mar Rosso, attraverso il canale di Suez. “Pensate – afferma il biologo – che è stato segnalato per la prima volta nel 2000 in Israele ma negli anni successivi si è rapidamente espanso, conquistando tutto il Mediterraneo”.

