Piogge torrenziali in Indonesia, devastante frana sull’isola di Sumatra: tanti morti e dispersi | FOTO

Piogge torrenziali hanno provocato alluvioni lampo e una devastante frana sull’isola di Sumatra, in Indonesia, uccidendo almeno 10 persone, mentre altre 10 sono disperse. Tonnellate di fango, rocce e alberi sradicati sono rotolati giù da una montagna ieri, venerdì 8 marzo, raggiungendo un fiume che ha rotto gli argini e ha devastato i villaggi di montagna nel distretto di Pesisir Selatan, nella provincia di Sumatra occidentale, ha detto Doni Yusrizal, che dirige l’agenzia locale per la gestione dei disastri. I soccorritori hanno estratto sette corpi nel villaggio più colpito di Koto XI Tarusan, e ne hanno recuperati altri due in due villaggi vicini, ha detto Yusrizal. Mancano all’appello ancora dieci persone.

La frana ha sepolto 14 case mentre 20.000 case sono state allagate fino al tetto. Yusrizal ha detto che 46.000 persone sono fuggite in un rifugio temporaneo governativo. “Gli sforzi di soccorso per i morti e i dispersi sono stati ostacolati da blackout, strade bloccate ricoperte di fango e detriti“, ha aggiunto.

Le forti piogge causano frequenti frane e alluvioni lampo in Indonesia, dove milioni di persone vivono in aree montuose o vicino a pianure alluvionali.

