Ponte sullo Stretto, il 16 aprile parte la conferenza dei servizi: cresce l’entusiasmo

“L’iter burocratico per l’avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina è ai nastri di partenza: il prossimo 16 aprile, alle 11, è stata indetta al Mit la Conferenza dei Servizi istruttoria. Al tavolo invitati a partecipare tutti i ministeri e le Amministrazioni Statali interessati, le Regioni Calabria e Siciliana, i comuni, nonché gli enti gestori delle reti infrastrutturali (gas ed energia, ad esempio) destinatari delle eventuali interferenze“. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota. Spiegando che “a tutti sarà messa a disposizione la documentazione progettuale, in modo da permettere la più ampia partecipazione e le valutazioni del caso. Si tratta del primo passo operativo che segna l’inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l’anno“. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “che segue con attenzione, fin dal suo insediamento, il dossier, si è dichiarato molto soddisfatto e fiducioso che il confronto porti alla definizione delle attività nel più breve tempo possibile“, conclude il Mit.

“L’avvio della Conferenza di servizi per il prossimo 16 aprile – ha commentato l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – come comunicato oggi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresenta un ulteriore concreto passo avanti nell’ambito dell’iter approvativo volto alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Altrettanto importante è stata la comunicazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, nei giorni scorsi, ha dichiarato la “procedibilità” per l’avvio della valutazione degli elaborati ambientali“.

“Come programmato e comunicato la convocazione della Conferenza è un atto conseguente all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina dell’aggiornamento del progetto definitivo dell’opera e alla contestuale consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle Autorità competenti”.

Sempre nei prossimi giorni sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’Avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, propedeutico alla dichiarazione di Pubblica Utilità che sarà sancita con l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto da parte del CIPESS.

“Questa fase intermedia, legata alla pubblicazione dell’Avviso – ha spiegato Ciucci – consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione progettuale relativa al piano degli espropri e formulare eventuali osservazioni. In tale contesto la società Stretto di Messina, aprirà “Sportelli informativi” sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l’analisi della documentazione”.

“Grande soddisfazione per l’annuncio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’avvio, il prossimo 16 aprile, della Conferenza dei Servizi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina che, grazie alla volontà e alla determinazione del Ministro Matteo Salvini, diventerà realtà e contribuirà a ridurre le distanze tra Sud e Nord e a rendere l’Italia più forte ed unita anche sul piano economico e sociale“. E’ quanto afferma il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi. “Sosteniamo da tempo che il Sud ha bisogno di infrastrutture e servizi per il suo sviluppo economico ed occupazionale e che l’Italia ha bisogno dello sviluppo del Sud per crescere – aggiunge Ronghi – e il Ministro Salvini sta concretamente dimostrando di voler realizzare questo grande obiettivo, a cominciare dal Ponte sullo Stretto di Messina che, con la continuità territoriale, creerà lavoro e ricchezza, e contribuirà a ridurre le distanze ed il divario tra Sud e Nord“.

“Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese, il simbolo di un’Italia moderna e connessa che porterà enormi benefici in termini economici, ambientali e di impulso alla crescita. La convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria il 16 aprile è un passo decisivo, che consentirà di posare simbolicamente la prima pietra amministrativa per la realizzazione dell’opera. Il progetto di Silvio Berlusconi, che per primo ha creduto seriamente nella realizzazione del Ponte, sarà presto realtà. Un’opera strategica, la madre di tutte le opere infrastrutturali, frutto della capacità di visione del nostro Presidente, che rappresenta un Paese capace di pensare in grande”. Lo afferma il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

