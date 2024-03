Previsioni Meteo Lombardia: domani torna la pioggia, mercoledì “giornata perturbata”

MeteoWeb

“Lunedì temporanea rimonta anticiclonica, con significativa attenuazione dei venti ed effimera stabilità; dalla serata infatti il flusso in quota tende a portarsi da sudovest, con trasporto di aria marina mite ed umida per la spinta di una perturbazione atlantica in discesa di latitudine verso l’ovest delle Isole Britanniche“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Dalla mattina di martedì sono attese nuove precipitazioni, per lo più deboli, a partire da sud ed un rinforzo della ventilazione da est in pianura. Mercoledì è molto probabile che si configuri come giornata perturbata, per via dell’afflusso di aria più fredda convogliata dal moto del nucleo atlantico citato: precipitazioni a carattere di rovescio e/o temporale, diffuse sul territorio, in spostamento da ovest-nordovest ad est-sudest. Venti moderati anche in pianura e, a metà settimana, calo delle temperature massime. Giovedì spiccata variabilità, con schiarite, ma anche possibilità di rovesci temporaleschi su Prealpi ed alta pianura. A seguire giornate più soleggiate, ma con probabilità di precipitazioni soprattutto sui rilievi e l’ovest della regione. Temperature in aumento“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo tra molto nuvoloso e coperto.

Precipitazioni: dalla mattinata deboli precipitazioni ad interessare i settori meridionali della regione, tendenti a diffondersi ed intensificare tra pomeriggio e sera, quando non è escluso carattere di rovescio o isolato temporale. Limite delle nevicate variabile nell’intervallo a 1300-1500 metri di quota.

Temperature: minime in moderato o forte aumento, massime in calo, fino a moderato. In pianura valori minimi tra 8 e 13°C, massimi tra 11 e 15°C.

Zero termico: a metà giornata, tra 1500 e 1800 metri.

Venti: in pianura moderato con raffiche a tratti forte da est (settori orientali) e da nord (settori occidentali); in montagna moderato dai settori meridionali.

