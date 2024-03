Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili piogge e rinforzo dei venti

MeteoWeb

Precipitazioni potrebbero raggiungere la Lombardia in forma isolata domani, quando un debole impulso perturbato atlantico proverà a valicare le Alpi, apportando inoltre un rinforzo dei venti in montagna e localmente anche nelle valli. In questa situazione di variabilità le temperature massime si manterranno comunque su valori gradevoli e primaverili: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità diffusa e compatta nella prima metà del giorno, ampie schiarite dal pomeriggio a partire dai settori occidentali e settentrionali.

Precipitazioni: probabili di debole intensità sulle Alpi, specie settori di confine, con neve oltre i 1800-2000 metri; possibili piovaschi sparsi anche tra Prealpi e pianura.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 9 °C, massimi intorno a 17 °C.

Zero termico: in temporaneo calo sin verso i 2000-2200 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali o meridionali; in montagna inizialmente deboli, probabili rinforzi in giornata da nord, specie lungo le cime di confine. Possibili foehn tra Valchiavenna e Alto Lario.

