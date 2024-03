Previsioni Meteo Lombardia: in arrivo giornate perturbate con piogge diffuse

MeteoWeb

Domani “temporanea rimonta di un cuneo altopressorio, con però aumento della nuvolosità per l’affossarsi di una perturbazione nordatlantica sull’Europa occidentale; successivamente è probabile che si configurino giornate perturbate, con precipitazioni diffuse sulla regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta fino al pomeriggio, transiti di velature e prevalente soleggiamento, dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento da sudovest, fino a nuvoloso quasi ovunque a sera.

Precipitazioni: assenti fino a sera, poi non è da escludere qualche debole pioggia sui crinali appenninici verso Piemonte ed Emilia-Romagna.

Temperature: minime in calo, massime in leggero o moderato rialzo. In pianura sono attesi valori minimi tra 3 e 8°C, massimi tra 16 e 20°C.

Zero termico: tra 1600 e 1800 metri a metà giornata.

Venti: in pianura deboli tendenti a ruotare da ovest ad est, in montagna tra deboli e moderati di prevalente provenienza meridionale da metà giornata in poi.

