Previsioni Meteo Lombardia: possibili piogge in arrivo lunedì

MeteoWeb

“L’espansione verso il Mediterraneo dell’anticiclone subtropicale ci regala un sabato di sole e temperature primaverili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Domani, domenica 17, torneranno correnti più umide dall’Atlantico ad accompagnare una nuvolosità diffusa e a tratti compatta, tuttavia in un contesto di generale assenza di piogge. Quest’ultime potrebbero raggiungere la Lombardia in forma isolata lunedì 18, quando un debole impulso perturbato atlantico proverà a valicare le Alpi, apportando inoltre un rinforzo dei venti in montagna e localmente anche nelle valli. In questa situazione di variabilità le temperature massime si manterranno comunque su valori gradevoli e primaverili“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo da irregolarmente nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso durante le ore centrali del giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Valori minimi in pianura tra 6-10 °C, massimi tra 16-20 °C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di provenienza variabile, in montagna deboli o moderati da ovest/nordovest.

Altri fenomeni: possibili foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.