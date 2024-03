Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lucca indicano pioggia costante nei prossimi giorni. Lunedì, ci sarà pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +14°C. I venti saranno moderati, con possibili raffiche fino a 41,3km/h. Martedì, la pioggia sarà più intensa, con venti fino a 57,4km/h. Mercoledì e Giovedì il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +10-14°C. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni e prepararsi per eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 1 Aprile

Nella notte a Lucca, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +13,6°C. La percezione della temperatura sarà di +13,4°C con venti a 4,5km/h provenienti da Nord – Nord Est. Possibili raffiche fino a 9,1km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.6mm con umidità al 94% e pressione atmosferica a 1005hPa.

Per la mattina, si prevede forte pioggia con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +14°C. La percezione della temperatura sarà la stessa con venti a 11,4km/h provenienti da Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 24,2km/h. L’intensità della pioggia sarà di 6.09mm con umidità al 99% e pressione atmosferica a 1004hPa.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà simile con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di +13,9°C con venti a 21,7km/h provenienti da Ovest. Possibili raffiche fino a 41,3km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.23mm con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1007hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 76% e temperatura di +10,7°C. La percezione della temperatura sarà di +10,1°C con venti a 18,9km/h provenienti da Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 44,5km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.37mm con umidità all’88% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Martedì 2 Aprile

Nella notte a Lucca, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 79% e temperatura di +11,7°C. La percezione della temperatura sarà di +11,2°C con venti a 23,3km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 44,9km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.12mm con umidità all’86% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Durante la mattina, sono previste nubi sparse con copertura nuvolosa al 58% e temperatura di +11,6°C. La percezione della temperatura sarà di +11,1°C con venti a 21,1km/h provenienti da Ovest. Possibili raffiche fino a 41,3km/h. La probabilità di pioggia è del 14% con umidità all’87% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, la situazione si manterrà con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 61%. La temperatura sarà di +11,1°C con venti a 28,5km/h provenienti da Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 53,3km/h. L’intensità della pioggia sarà di 1.53mm con umidità all’87% e pressione atmosferica a 1007hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 74% e temperatura di +11,3°C. La percezione della temperatura sarà di +10,7°C con venti a 30,4km/h provenienti da Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 57,4km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.9mm con umidità all’86% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Durante la notte a Lucca, il cielo sarà coperto al 92% con temperatura di +10,4°C. La percezione della temperatura sarà di +9,9°C con venti a 3,4km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. Possibili raffiche fino a 5,7km/h. Umidià all’91% e pressione atmosferica a 1017hPa.

Per la mattina, si prevede un cielo coperto al 100% con temperatura di +11,1°C. La percezione della temperatura sarà di +10,5°C con venti a 1,8km/h provenienti da Est. Possibili raffiche fino a 5,6km/h. La probabilità di pioggia è del 25% con umidità all’87% e pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà con un cielo coperto al 100% e temperatura di +14,8°C. La percezione della temperatura sarà di +14,2°C con venti a 19,3km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 23,1km/h. La probabilità di pioggia è del 36% con umidità al 69% e pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, si prevede un cielo coperto al 100% con temperatura di +10,5°C. La percezione della temperatura sarà di +10°C con venti a 5,7km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Possibili raffiche fino a 7km/h. La probabilità di pioggia è del 20% con umidità al 91% e pressione atmosferica a 1017hPa.

Giovedì 4 Aprile

Durante la notte a Lucca, il cielo sarà coperto al 100% con temperatura di +10,4°C. La percezione della temperatura sarà di +9,9°C con venti a 5,6km/h provenienti da Est. Possibili raffiche fino a 5,8km/h. Umidià all’91% e pressione atmosferica a 1018hPa.

Per la mattina, si prevede un cielo coperto al 100% con temperatura di +11,7°C. La percezione della temperatura sarà di +11,3°C con venti a 4,6km/h provenienti da Est – Nord Est. Possibili raffiche fino a 5,9km/h. La probabilità di pioggia è del 12% con umidità all’88% e pressione atmosferica a 1020hPa.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà con un cielo coperto al 98% e temperatura di +10,8°C. La percezione della temperatura sarà di +10,3°C con venti a 4,9km/h provenienti da Est – Nord Est. Possibili raffiche fino a 6,4km/h. La probabilità di pioggia è del 3% con umidità al 91% e pressione atmosferica a 1019hPa.

In serata, si prevede un cielo coperto al 100% con temperatura di +10,5°C. La percezione della temperatura sarà di +9,9°C con venti a 2,6km/h provenienti da Est – Nord Est. Possibili raffiche fino a 2,8km/h. Umidià all’90% e pressione atmosferica a 1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Lucca, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo nei prossimi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.