Maltempo, violenti temporali in Toscana: grandine come “bombe” a Castiglioncello, è un disastro | FOTO e VIDEO

Violenti temporali stanno colpendo la Toscana, provocando nubifragi, grandine anche di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. La situazione più critica in provincia di Livorno. In particolare, Castiglioncello è stata colpita da una disastrosa grandinata che ha provocato danni ad auto e oggetti esterni. I chicchi hanno raggiunto grosse dimensioni e cadevano come “bombe” in mare, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La Protezione Civile del Comune di Livorno informa che “una perturbazione con grandinate importanti è attiva sia a nord (Stagno) che a sud (Castiglioncello) del territorio cittadino. La perturbazione potrebbe transitare anche sulla città. Si invita pertanto la cittadinanza a osservare la massima cautela nelle prossime ore, specialmente se ci si trova in aree aperte. La Protezione Civile comunale sta monitorando la situazione”.

Grandine segnalata anche a San Vivaldo, Montaione (Firenze) e a Lucca.

Sul fronte piogge, i dati più rilevanti in Toscana finora indicano: 44mm a Castellina Marittima, 31mm a Riparbella, 28mm a Nusenna, 26mm a Gerfalco, 21mm ad Aquilea.

Il maltempo sta creando anche problemi nei trasporti. Dalle ore 15.30 sulla linea Siena-Empoli, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Certaldo per le avverse condizioni meteo che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono rallentamenti fino a 40 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

