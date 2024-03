Previsioni Meteo Prato: il bollettino per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Prato mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 29% e il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +20°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che oscilleranno tra i +13°C e i +16°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori intorno al 98% e temperature che si attesteranno intorno ai +20°C. Anche nel tardo pomeriggio e sera il cielo rimarrà coperto al 99%, con temperature che scenderanno gradualmente fino ai +13°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità che varierà tra i 6,6km/h e i 32,9km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 32,9km/h durante le ore centrali della giornata. Le precipitazioni sono assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%-98% e una pressione atmosferica che oscillerà tra 1011hPa e 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Prato indicano una giornata con cielo coperto e temperature in aumento fino al primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Il vento sarà moderato, con raffiche più intense nelle ore centrali della giornata. Resta comunque da tenere sotto controllo l’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni a Prato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.4° perc. +10° Assenti 6.6 S max 20.6 Ostro 95 % 1012 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.9° Assenti 4.8 SSO max 15.5 Libeccio 98 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 16 % 7.4 SSE max 30.6 Scirocco 92 % 1014 hPa 10 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 11.7 S max 24 Ostro 65 % 1013 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21° Assenti 15.6 S max 32.9 Ostro 46 % 1012 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 8.6 S max 25.3 Ostro 57 % 1011 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° Assenti 2 NE max 4.1 Grecale 72 % 1012 hPa 22 poche nuvole +13.1° perc. +12.4° Assenti 4.2 NE max 5.1 Grecale 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:42

