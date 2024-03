Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani martedì 26 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Marzo a Reggio Emilia prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere che diventeranno moderate intorno a mezzogiorno, per poi diminuire di intensità nel pomeriggio e sera.

Durante la mattina, la temperatura si manterrà intorno ai +8-9°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si prevedono precipitazioni di pioggia leggera con intensità variabile tra 0.17mm e 0.74mm. Il vento soffierà da Est – Nord Est con velocità tra i 16.3km/h e 27.3km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata tenderà a diminuire, con temperature che si manterranno intorno ai +8-9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma le precipitazioni saranno di intensità inferiore, con valori tra 0.18mm e 2.38mm. Il vento continuerà a provenire da Est – Nord Est con velocità tra i 23.4km/h e 31.8km/h.

In serata, le piogge si attenueranno ulteriormente, con temperature stabili intorno ai +8-9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno di intensità leggera, con valori tra 0.11mm e 0.82mm. Il vento sarà sempre da Est con velocità tra i 12.9km/h e 20.4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano una giornata all’insegna della pioggia, con precipitazioni che diminuiranno di intensità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare il clima umido e fresco. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9° perc. +8° Assenti 7.4 NE max 15.1 Grecale 80 % 1004 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +7.6° Assenti 6 ENE max 14.3 Grecale 86 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +8.9° perc. +7.5° 0.91 mm 9.1 ENE max 18.1 Grecale 92 % 1002 hPa 10 pioggia leggera +8.5° perc. +6.4° 0.17 mm 13 NE max 27.3 Grecale 94 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +8.4° perc. +6.3° 2.38 mm 12.5 ENE max 31.8 Grecale 96 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +8.6° perc. +7.1° 0.18 mm 9.3 ENE max 23.4 Grecale 95 % 998 hPa 19 pioggia leggera +8.8° perc. +7.9° 0.82 mm 6.6 E max 18 Levante 97 % 997 hPa 22 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 80 % 4.5 ENE max 13.1 Grecale 98 % 997 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 18:40

