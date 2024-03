Previsioni Meteo, ampie schiarite e temperature in aumento ma l’instabilità resta in agguato

MeteoWeb

Temperature in costante aumento sull’Italia: oggi la colonnina di mercurio ha già raggiunto +21°C a Siracusa e Latina, +20°C a Roma, Guidonia e Jesi; siamo ovunque sui +18°C anche in pianura Padana. E’ la primavera che avanza e continuerà ad aumentare nei prossimi giorni, seppur in modo lento e graduale. Domenica 17 avremo un primo balzo al Centro/Nord, poi tra lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 marzo un più deciso aumento al Centro/Sud con valori che arriveranno a ridosso dei +25°C un po’ in tutto il Paese.

In questo contesto di transizione stagionale, rimane in agguato l’instabilità. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano l’arrivo di piogge e temporali sparsi nel weekend, in modo particolare sabato 16 marzo quando localmente potranno rivelarsi anche intensi al Centro/Sud, nel pomeriggio-sera di sabato, soprattutto in Molise, Puglia, Basilicata e nell’entroterra campano.

