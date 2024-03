Previsioni Meteo Valle d’Aosta: nuova ondata di maltempo in arrivo

MeteoWeb

Si profila un altro fine settimana all’insegna del maltempo in Valle d’Aosta: il bollettino dell’Ufficio meteorologico regionale riporta infatti che una perturbazione transiterà sulla regione alpina a partire da venerdì con “un graduale aumento della nuvolosità in mattinata, molto nuvoloso nel pomeriggio, e prime precipitazioni dalle ore centrali, via via più diffuse e in intensificazione nella serata“. Sabato il cielo sarà molto nuvoloso, specie nel pomeriggio, con precipitazioni fino al mattino e nuovamente da metà pomeriggio, in intensificazione dalla sera. Domenica “molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e valori moderati o localmente forti, in graduale miglioramento dalle ore centrali“.

