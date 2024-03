Previsioni Meteo Veneto: si riafferma l’anticiclone, qualche disturbo lunedì 18

MeteoWeb

Nel fine-settimana, si riaffermerà il promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo. Lunedì, la marginale influenza di correnti cicloniche più umide, associate a una bassa pressione sull’Europa orientale, porterà annuvolamenti in Veneto e la possibilità di qualche precipitazione nel pomeriggio/sera. Dopo questo passaggio, tempo di nuovo stabile a causa dell’influsso dell’alta pressione sull’area mediterranea. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 16

Residui annuvolamenti soprattutto nel primo pomeriggio, alternati a crescenti schiarite; possibili foschie o locali nebbie in pianura dalla serata. Possibili deboli precipitazioni fino a parte del pomeriggio soprattutto fra Prealpi e pedemontana con limite della neve sui 1800-2100 m. Temperature in diminuzione in quota, senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo altrove. Venti in quota moderati da nord-ovest; altrove deboli variabili.

Domenica 17

Cielo: Cielo poco nuvoloso per nuvolosità medio-alta, parzialmente nuvoloso su zone montane e pedemontane nel pomeriggio, con foschie e nebbie in pianura specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di sporadici occasionali fenomeni in montagna nelle ore pomeridiane, con limite della neve intorno ai 2000 metri.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o in locale lieve variazione.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, dai settori nord-occidentali; altrove variabili, in prevalenza deboli.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Lunedì 18

Cielo: Tempo variabile con annuvolamenti più consistenti nelle ore centrali e possibili tratti di sereno fino al primo mattino e in serata; foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) nelle ore pomeridiane, per precipitazioni sparse, in genere di modesta entità, nevose fino a circa 1800-2000 metri.

Temperature: Minime in aumento, massime prevalentemente in diminuzione in pianura e nelle valli, senza notevoli variazioni in quota.

Venti: In quota nord-occidentali, fino a metà giornata deboli o moderati, in seguito tesi. Sulle restanti zone deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 19

Cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura in prevalenza per nubi medio-alte; maggiori addensamenti in montagna, dove saranno possibili locali precipitazioni. Probabili foschie o nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni o localmente in calo, massime in aumento.

Mercoledì 20

Nuvolosità variabile, più consistente in montagna, dove saranno possibili deboli precipitazioni; maggiori tratti di sereno in pianura soprattutto nella prima metà della giornata. Temperature in pianura senza notevoli variazioni, in montagna minime in aumento e massime in calo.

