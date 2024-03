Previsioni Meteo Veneto: nel weekend torna il maltempo

MeteoWeb

“Si riafferma un promontorio anticiclonico almeno fino a mercoledì, con condizioni in prevalenza stabili sulla regione. Giovedì cedimento della pressione, per l’ingresso da nord di una nuovo veloce impulso perturbato che porterà precipitazioni nel pomeriggio, specie sulle zone montane. Venerdì temporaneo promontorio anticiclonico con tempo più stabile e soleggiato. Sabato una saccatura farà il suo ingresso da nord-ovest determinando una fase di tempo instabile/perturbato con precipitazioni anche diffuse dal pomeriggio“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso sulla pianura settentrionale, altrove nubi basse in graduale diminuzione. Sui settori dolomitici sereno o poco nuvoloso, sulle Prealpi irregolarmente nuvoloso con possibili locali brevi precipitazioni associate, con eventuali fiocchi sulle cime più elevate. Temperature massime in aumento, localmente anche marcato in pianura e sopra la media del periodo. Venti in quota moderati settentrionali, altrove deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sono previste fino a parte della mattinata nubi basse su Prealpi e pianura, con possibili locali riduzioni della visibilità, poi graduale dissolvimento della nuvolosità, specie in pianura, con comparsa di schiarite anche ampie, mentre risulteranno più persistenti sulle Prealpi e zone pedemontane. Sulle Dolomiti in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni in pianura; in aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura deboli variabili. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo.

Giovedì 21 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: Nel pomeriggio saranno probabili deboli e sporadiche precipitazioni sulle zone montane e nord-orientali della pianura (probabilità medio-alta 50-75%). Limite della neve intorno ai 2300/2400 m.

Temperature: Minime in calo; massime in aumento, stazionarie sui settori nord-orientali della pianura.

Venti: Venti in quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle nel pomeriggio. In pianura deboli variabili.

Mare: Calmo.

Venerdì 22 da sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, specie in montagna; probabili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o localmente in aumento in pianura. Venti in quota deboli settentrionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 23 è atteso inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, poi graduale aumento della nuvolosità già dal mattino, fino a cielo nuvoloso. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio, quando saranno probabili precipitazioni, anche moderate, sparse, a tratti diffuse, su zone montane e pedemontane, deboli intermittenti in pianura. Limite della neve inizialmente oltre i 2000 m in successivo calo. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest fino a risultare tesi in serata.

