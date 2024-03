Prevista una stagione “esplosiva” degli uragani atlantici: “potrebbe essere una delle più attive della storia”

MeteoWeb

La scena è pronta per un anno turbolento ai Tropici, al punto che il 2024 potrebbe avvicinarsi a un ritmo da record che potrebbe esaurire l’intero elenco di nomi di tempeste tropicali e uragani. È quanto sostengono gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, che affermano che la prossima stagione degli uragani atlantici sarà “esplosiva”. La stagione degli uragani atlantici inizia ufficialmente l’1 giugno e dura fino alla fine di novembre, e il team di meteorologi a lungo termine di AccuWeather afferma che ora è il momento di prepararsi per una frenesia di sistemi tropicali. Ci sono segnali che il primo sistema a cui verrà assegnato un nome potrebbe formarsi prima dell’inizio della stagione l’1 giugno – un segno di ciò che ci attende.

“Si prevede che la stagione degli uragani atlantici del 2024 sarà ben al di sopra della media storica del numero di tempeste tropicali, uragani, uragani maggiori e impatti diretti sugli Stati Uniti“, ha affermato Alex DaSilva, capo previsione degli uragani di AccuWeather. Ciò fa eco all’allerta precoce emessa da AccuWeather alla fine di febbraio, che fa suonare il campanello d’allarme sul potenziale di un’impennata dell’attività tropicale.

La stagione 2024 peggiore di quella 2023

La scorsa stagione degli uragani ha visto 19 tempeste con nome, ma ci sono stati solo quattro impatti diretti sugli Stati Uniti. L’uragano Idalia è stato la tempesta dell’anno, che si è abbattuta sulla Florida come un potente uragano di categoria 3 a fine agosto. Inoltre, la tempesta tropicale Harold ha inondato il Texas meridionale e la tempesta tropicale Ophelia si è abbattuta sulla North Carolina. Lee ha colpito la costa del New England sotto forma di una tempesta di pioggia tropicale prima di approdare in Nuova Scozia, in Canada.

Tutti i segnali – evidenziano gli esperti di AccuWeather – continuano a indicare che “la prossima stagione sarà peggiore della precedente, con il potenziale per la stagione degli uragani atlantici del 2024 di classificarsi come una delle più attive della storia”.

Fattori determinanti per una stagione di uragani iperattiva

L’acqua calda è il carburante per i sistemi tropicali, e ci sarà molta acqua calda da cui i sistemi nascenti potranno attingere e rafforzarsi. “Le temperature della superficie del mare sono ben al di sopra della media storica in gran parte del bacino atlantico, in particolare nel Golfo del Messico, nei Caraibi e nella principale regione di sviluppo [per gli uragani]”, ha spiegato DaSilva. Le temperature dell’acqua dell’Atlantico osservate a marzo erano intorno o addirittura più calde di quelle di marzo prima delle stagioni degli uragani esplosive del 2005 e del 2020.

Ciò non solo promuoverà uno sviluppo frequente, ma aumenterà la possibilità che i sistemi subiscano una rapida intensificazione, un fenomeno che si è verificato negli ultimi anni con gli uragani storici. Nel 2020, l’uragano Laura si trovava nel Golfo del Messico e si stava dirigendo verso la Louisiana sudoccidentale. In sole 24 ore, si è rapidamente intensificato da un uragano di categoria 1 con venti di 137km/h a una minacciosa tempesta di categoria 4 con venti di 241km/h, a soli 11km/h dalla categoria 5.

L’acqua eccezionalmente calda potrebbe anche aiutare a generare sistemi tropicali a novembre, quando la stagione degli uragani atlantici dovrebbe, invece, volgere al termine.

L’altro fattore importante nelle previsioni sugli uragani atlantici di AccuWeather è legato all’Oceano Pacifico. L’acqua vicino all’equatore del Pacifico orientale è in procinto di passare rapidamente da El Niño, quando le temperature in quest’area sono più alte delle medie storiche, a La Niña, quando le temperature in questa zona sono inferiori alle medie a lungo termine. Questa rapida transizione potrebbe avere implicazioni significative in tutto l’Oceano Atlantico, spiegano gli esperti di AccuWeather.

La Niña, infatti, provoca venti meno dirompenti, noti come wind shear, su gran parte del bacino atlantico. Quanto più rapida sarà la transizione verso La Niña, tanto più attiva sarà probabilmente la stagione degli uragani.

La Niña è stata presente durante le stagioni degli uragani atlantici 2020, 2021 e 2022, tutte vicine o ben al di sopra della media storica di 14 tempeste con nome. La stagione 2020 è a pari merito con la storica stagione 2005 per il maggior numero di tempeste con nome, con 30.

Quante tempeste tropicali e uragani sono previsti nel 2024

I meteorologi di AccuWeather prevedono 20-25 tempeste con nome nel bacino atlantico nel 2024, inclusi 8-12 uragani, da 4 a 7 uragani maggiori e da 4 a 6 impatti diretti sugli Stati Uniti. Tutto ciò è superiore alla media storica trentennale di 14 tempeste con nome, 7 uragani, 3 uragani maggiori e 4 impatti diretti sugli Stati Uniti.

Con così tanti fattori che potrebbero sostenerne lo sviluppo, esiste la possibilità che nel 2024 si verifichino anche più di 25 tempeste con nome. “C’è una probabilità del 10-15% che quest’anno si verifichino 30 o più tempeste con nome”, ha affermato DaSilva. “Tutte le indicazioni puntano verso una stagione degli uragani atlantici molto attiva nel 2024″.

L’energia ciclonica accumulata prevista

Oltre al numero di tempeste e uragani, AccuWeather prevede un’energia ciclonica accumulata (ACE) di 175-225, superiore alla media storica di 123. L’ACE misura l’intensità e la longevità dei sistemi tropicali durante tutto l’anno, il che la rende un modo affidabile per quantificare la vera intensità di una stagione degli uragani. Un uragano potente e di lunga durata genererà una grande quantità di ACE, mentre una tempesta tropicale di breve durata genererà solo una piccola quantità di ACE.

Quali aree degli Stati Uniti hanno il rischio di uragani più elevato nel 2024?

“La costa del Texas, la Florida Panhandle, il sud della Florida e le Carolina corrono un rischio superiore alla media di impatti diretti in questa stagione”, ha affermato DaSilva. Sebbene queste quattro aree siano ad elevato rischio di un impatto diretto da parte di un sistema tropicale, anche i residenti vicino ad altre località costiere dovrebbero rimanere vigili. “Tutti i residenti e gli interessi lungo la costa degli Stati Uniti, compresi Porto Rico e le Isole Vergini, dovrebbero avere un piano per gli uragani in atto ed essere sempre pienamente preparati per un impatto diretto“, ha aggiunto DaSilva.

Uno strumento utilizzato dai meteorologi per creare previsioni a lungo termine è l’analisi degli anni analoghi, ossia degli anni passati in cui i pattern meteorologici erano simili alle condizioni attuali. Un anno analogo per questa stagione è il 2016, anno in cui l’uragano Matthew si è abbattuto su Hispaniola e sulla parte orientale di Cuba prima di colpire la costa atlantica della Florida. L’uragano di categoria 5 è stata la tempesta più potente di quella stagione, che ha avuto luogo durante La Niña, simile a quanto previsto quest’anno.

Cosa succede se ci sono più di 21 tempeste e terminano i nomi?

Con gli esperti di AccuWeather che prevedono 20-25 tempeste con nome, i meteorologi potrebbero rimanere a corto di nomi da utilizzare per tempeste tropicali e uragani. Sebbene l’alfabeto abbia 26 lettere, Q, U, X, Y e Z vengono saltate, lasciando 21 nomi. Allora cosa succede quando terminano i nomi?

In passato per denominare le tempeste veniva utilizzato l’alfabeto greco, iniziando con Alpha, ma questa regola è stata modificata dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) nel 2021. “Non si prevedeva che l’uso dell’alfabeto greco fosse abbastanza frequente da giustificare qualsiasi cambiamento nella procedura di denominazione esistente“, ha affermato l’OMM sul suo sito web. “Tuttavia, dopo la stagione da record del 2020, la sessione annuale del IV Comitato sugli uragani dell’Associazione regionale dell’OMM nel 2021 ha deciso di porre fine all’uso dell’alfabeto greco e ha invece stabilito due elenchi di nomi supplementari di cicloni tropicali, uno per l’Atlantico, uno per il Pacifico”.

Anche l’elenco supplementare dei nomi è in ordine alfabetico, a cominciare dal nome Adria. Se ci saranno almeno 22 tempeste con nome nell’Atlantico in questa stagione, il 2024 sarà la prima volta in cui verrà utilizzato l’elenco supplementare.

