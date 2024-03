La Primavera si fa attendere negli USA: ondata di maltempo invernale in New England e California

MeteoWeb

Anche se è ufficialmente arrivata la primavera, il maltempo invernale ha nuovamente colpito gli Stati Uniti ieri, con New England e California che hanno affrontato una mix di pioggia, neve abbondante e venti impetuosi. Nell’Ovest è stata emessa un’allerta per tempesta invernale valida fino a domenica mattina ora locale per alcune parti della Sierra Nevada, e una raffica di vento di 147 km/h è stata registrata nella zona della Mammoth Mountain vicino al confine tra California e Nevada. Circa un 30 cm di neve sono caduti caduto entro sabato mattina a Nord del Lago Tahoe. È stato emesso un’avviso per maltempo invernale per alcune parti del Nord dell’Arizona, Grand Canyon e Flagstaff fino al confine con il New Mexico, con possibili accumuli di neve fino a 15 cm alle quote superiori e venti fino a 64 km/h.

Il National Weather Service ha avvertito che la tempesta invernale insisterà nelle regioni centrali del Paese fino a lunedì. “La tempesta invernale sarà di grande impatto e un sistema esteso produrrà nevicate abbondanti diffuse e venti impetuosi che persisteranno su alcune parti delle Grandi Pianure settentrionali e dell’Upper Midwest“, ha evidenziato il NWS.

È previsto che la neve abbondante si estenda attraverso il Montana centrale ed orientale e si espanda nelle Grandi Pianure settentrionali e nel Midwest superiore fino a domenica e lunedì. C’è una probabilità superiore al 70% di almeno 20 cm di neve dal Dakota del Sud centrale al Minnesota nordorientale e al Wisconsin nordoccidentale, ha riportato il NWS. Nel Maine, il Servizio Meteorologico Nazionale ha chiesto di prestare cautela a causa di un aumento della formazione di ghiaccio.

Più nell’interno, i meteorologi hanno previsto accumuli di neve da 30 a 60 cm attraverso le montagne del Maine occidentale e le aree settentrionali e nelle White Mountains del New Hampshire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.