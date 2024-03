Primo piano per la Cometa 12P/Pons-Brooks | FOTO

MeteoWeb

Fantastico primo piano della Cometa 12P/Pons-Brooks, realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro. L’immagine a corredo dell’articolo è stata realizzata da Paolo Giangreco Marotta con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178MC. L’elaborazione è stata condotta da Giuseppe Conzo, ottenuta dalla somma di 40 pose da 60 secondi ciascuna per un’integrazione totale di 40 minuti.

La Cometa 12P/Pons-Brooks

La cometa 12P/Pons-Brooks, soprannominata “Cometa del Diavolo”, è un affascinante corpo celeste che ha fatto il suo ritorno nei nostri cieli nel 2024 dopo un’assenza di 71 anni. Scoperta nel 1812 da Jean-Louis Pons e William Robert Brooks, questa cometa periodica fa parte della famiglia cometaria della cometa di Halley, compiendo un’orbita attorno al Sole ogni 71 anni circa.

Il soprannome “Cometa del Diavolo” deriva dalla particolare forma “a corna” che la sua chioma ha assunto durante alcune eruzioni osservate nel luglio 2023. Tuttavia, questa biforcazione non è stata più osservata nelle eruzioni successive.

La cometa 12P/Pons-Brooks raggiungerà il perielio, il punto più vicino al Sole, il 21 aprile 2024. Per gli appassionati di astronomia, rappresenta un’occasione unica per osservare un corpo celeste che ha viaggiato per millenni attraverso il Sistema Solare. La sua visibilità, seppur breve, ci permette di conoscere meglio la natura e la composizione di questi affascinanti oggetti celesti.

