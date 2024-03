Prova del fuoco per Starship, verso il 4° lancio del razzo di SpaceX | VIDEO

MeteoWeb

“Prova del fuoco” per il prossimo veicolo Starship di SpaceX, in vista del suo imminente volo di prova, il 4°. Lo stadio superiore Starship, alto 50 metri ha acceso tutti e 6 i suoi motori Raptor in un test di fuoco statico presso il sito Starbase di SpaceX nel Sud del Texas. Questi tipi di test, nei quali i motori vengono accesi brevemente mentre il veicolo rimane ancorato alla piattaforma, sono comuni test pre-lancio. SpaceX ha condotto la procedura per prepararsi al 4° volo di prova di Starship, che potrebbe avvenire già all’inizio di maggio.

SpaceX sta però ancora analizzando i dati del 3° volo di Starship, avvenuto il 14 marzo da Starbase. Il megarazzo alto 122 metri (il secondo stadio Starship e il primo stadio Super Heavy), si è comportato molto bene nella missione di prova: ad esempio, entrambi gli stadi hanno superato le accensioni di ascesa, e Super Heavy ha effettuato con successo un burn di rientro per posizionarsi per un ammaraggio nel Golfo del Messico. Tuttavia, il burn di atterraggio del booster non è andato come previsto, e alla fine si è frammentato a circa 500 metri dall’acqua. Il secondo stadio Starship ha volato per circa 50 minuti e ha segnato diversi traguardi, tra cui l’apertura e la chiusura della porta di carico. Il veicolo si è spezzato durante il rientro nell’atmosfera terrestre, quindi non è ammarato come previsto nell’Oceano Indiano. Detto questo, si ricordi che i primi 2 voli di prova di Starship, nell’aprile 2023 e nel novembre 2023, si sono conclusi dopo soli 4 e 8 minuti, rispettivamente.

SpaceX mira a condurre 6 o più voli di prova di Starship quest’anno, nel tentativo di rendere operativo il veicolo, completamente riutilizzabile, il più rapidamente possibile.

Le tempistiche di lanci, però, non dipendono completamente dall’azienda: ci sono anche ostacoli di natura regolatoria da superare, principalmente il conseguimento delle licenze di lancio dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. Attualmente, la FAA sta conducendo l’indagine su quanto accaduto durante il 3° volo di Starship, e non è chiaro quando sarà completata.

