Prove di primavera sul litorale romano: tante presenze e qualche tintarella sulle spiagge

Domenica dal sapore decisamente primaverile sul litorale romano, così come un po’ in tutta Italia, fatta eccezione per alcune zone del Sud interessate dal maltempo. La temperatura intorno ai +18°C e la giornata di sole, solo lievemente ventosa, stanno invogliando tanti romani e turisti a raggiungere Ostia, Fiumicino, Fregene ed altre località balneari a sud e nord della Capitale. Anche se i segni delle recenti mareggiate sono ancora evidenti, le spiagge sono gettonate per passeggiate, giochi per i bambini e, per i più audaci, anche qualche tintarella.

Alcuni stabilimenti e chioschi balneari sono già “operativi” con aperitivi e pranzi su tavolini all’aperto. I lungomare, ma anche parchi e pinete, sono affollati da visitatori a passeggio o runners, così come la rete delle ciclabili, in particolare quella lungo l’argine del Tevere sul versante della città aeroportuale. Anche ai moli dei porti di Fiumicino ed Ostia non mancano frequentatori.

