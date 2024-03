Il razzo Soyuz è decollato: 3 astronauti verso la ISS

MeteoWeb

Un razzo russo Soyuz con a bordo tre astronauti è decollato oggi verso la Stazione Spaziale Internazionale, due giorni dopo che il suo lancio era stato interrotto all’ultimo minuto. La navicella spaziale che trasporta l’astronauta della NASA Tracy Dyson, il russo Oleg Novitsky e la bielorussa Marina Vasilevskaya è stata lanciata senza intoppi dalla struttura di lancio di Baikonur, in Kazakistan.

Il lancio era previsto per giovedì 21 marzo ma è stato interrotto da un sistema di sicurezza automatico circa 20 secondi prima del decollo. Il capo dell’agenzia spaziale russa, Yuri Borisov, ha affermato che l’interruzione del lancio è stata innescata da un calo di tensione in una fonte di energia.

Oggi, la capsula spaziale in cima al razzo si è separata ed è entrata in orbita otto minuti dopo il lancio, iniziando un viaggio di due giorni e 34 orbite verso la ISS. Se il lancio fosse andato come previsto giovedì, il viaggio sarebbe stato molto più breve, richiedendo solo due orbite. L’attracco è ora previsto alle 16.10 (ora italiana) di lunedì 25 marzo.

I tre astronauti si uniranno all’equipaggio della ISS composto dagli astronauti della NASA Loral O’Hara, Matthew Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, nonché dai russi Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Alexander Grebenkin. Novitsky, Vasilevskaya e O’Hara torneranno sulla Terra il 6 aprile.

La Stazione Spaziale Internazionale, che è servita come simbolo della cooperazione internazionale post-Guerra Fredda, è ora una delle ultime aree di collaborazione tra Russia e Occidente nel mezzo delle tensioni per la guerra di Mosca in Ucraina. La NASA e i suoi partner sperano di continuare a gestire l’avamposto orbitante fino al 2030. La Russia ha continuato a fare affidamento su versioni modificate dei razzi di progettazione sovietica per i satelliti commerciali, nonché per gli equipaggi e i carichi destinati alla ISS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.