Il megarazzo Starship pronto a volare, epico 3° lancio tra pochi giorni

Il prossimo volo di prova del megarazzo Starship di SpaceX potrebbe avvenire tra pochi giorni. L’azienda di Elon Musk ha fissato la data del 14 marzo per il 3° epico lancio del veicolo, secondo un post su X, pubblicato discretamente, annunciando una trasmissione in diretta del liftoff. SpaceX ha recentemente effettuato un test di rifornimento carburante presso la sua struttura, Starbase, vicino a Boca Chica, in Texas. Durante il test, oltre 10 milioni di libbre di metano liquido e ossigeno liquido sono stati pompati nel razzo. “Starship Flight 3 si prepara al lancio,” ha scritto il CEO di SpaceX Elon Musk in un post su X, pubblicando le immagini del test di rifornimento.

Il razzo più potente del mondo

Starship è composto da 2 parti: il 2° stadio riutilizzabile in acciaio inossidabile noto come Starship, e il booster 1° stadio, Super Heavy. Insieme, si ergono per oltre 122 metri. Starship e Super Heavy sono progettati per essere completamente riutilizzabili. Insieme formano il razzo più potente del mondo e sono in grado di lanciare fino a 150 tonnellate in orbita.

I test di lancio di Starship

La NASA ha selezionato Starship per fare atterrare gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III prevista non prima del 2026. Starship, però, deve ancora superare alcuni ostacoli prima che ciò possa accadere. Innanzitutto, deve raggiungere l’orbita. Nei primi 2 voli di prova del razzo, uno nell’aprile 2023 e un altro nel novembre 2023, il megarazzo non è riuscito a farlo.

Durante il 1° volo di prova, la capsula Starship non è riuscita a separarsi dal booster 1° stadio ed ha iniziato a ruotare. SpaceX ha quindi fatto esplodere il razzo poco meno di 4 minuti dopo il decollo.

Nel 2° volo di prova, la capsula si è separata con successo da Super Heavy circa 2 minuti e 40 secondi dopo il decollo, ma Super Heavy è esploso poco dopo.

Dopo il 2° volo di prova, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti aveva identificato 17 azioni correttive che SpaceX doveva intraprendere prima del prossimo volo: 10 su Starship e 7 sul booster Super Heavy. SpaceX ha completato queste azioni, secondo una dichiarazione del 26 febbraio: l’azienda ha “implementato modifiche hardware sui prossimi veicoli Starship per migliorare la riduzione delle perdite, la protezione antincendio e le operazioni raffinate associate allo sfogo del propellente per aumentare la affidabilità,” è stato spiegato in una nota

