Rischio valanghe in Piemonte: chiusi impianti e rifugi nel Verbano

Alessandro Bonacci, sindaco di Macugnaga, importante centro turistico piemontese in Valle Anzasca, alle pendici del Monte Rosa, ha firmato oggi un’ordinanza che prevede l’evacuazione dei dipendenti degli impianti e gestori dei rifugi presenti all’intero del comprensorio sciistico Pecetto-Burki-Belvedere. La decisione è stata presa dopo l’emissione del verbale di una riunione straordinaria della Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana Valle Ossola.

La situazione meteorologica in atto e il bollettino valanghe Aineva hanno indotto il primo cittadino ad emettere l’ordinanza con le seguenti restrizioni a partire da oggi: divieto di pratica di tutte le attività escursionistiche su tutto il territorio comunale al di fuori delle piste di sci gestite e aperte al pubblico. Divieto di accesso a Pecetto, all’area centro sportivo, piazza mercato, strada vasche acquedotto, strada panoramica; a Staffa ponte del Ronco e strada sterrata sella-Ronco-Pecetto Val Quarazza divieto di accesso all’intera area chiudendo gli accessi sia da Sella sia da Fornarelli.

