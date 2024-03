Russia, attacchi in profondità alle raffinerie di petrolio da parte dell’Ucraina

MeteoWeb

L’Ucraina ha intensificato gli attacchi di droni contro raffinerie di petrolio all’interno della Russia, in quello che i funzionari descrivono come uno sforzo crescente per colpire l’economia del paese. Nel secondo giorno consecutivo di attacchi alle infrastrutture energetiche russe, sono state confermate esplosioni in siti nel cuore del paese come Ryazan, Kstovo e Kirishi.

Gli impianti danneggiati, situati tutti a centinaia di chilometri dal confine con l’Ucraina, rappresentano circa il 10% della capacità totale di lavorazione del petrolio della Russia. Un funzionario ucraino a conoscenza degli attacchi ha affermato che il servizio di sicurezza statale ha utilizzato i droni durante la notte in “una serie di operazioni speciali contro le raffinerie di petrolio nemiche”. Il funzionario ha aggiunto che l’Ucraina sta “attuando sistematicamente una strategia dettagliata . . . privare il nemico di risorse e ridurre il flusso di petrolio e carburante”.

