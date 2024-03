Scialpinisti morti in Svizzera, sospese le ricerche di Emilie Deschenaux

MeteoWeb

Le ricerche di Emilie Deschenaux, una giovane di 28 anni residente a Friburgo, che si trovava insieme ad altri 5 scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere, nella regione della Tete Blanche (nelle vicinanze del confine con l’Italia), sono state interrotte a causa del maltempo. Purtroppo, i corpi senza vita dei restanti 5 membri del gruppo sono stati ritrovati, mentre di Emilie sono stati recuperati solamente gli sci e lo zaino. Era stata proprio Emilie a contattare il numero di emergenza 144 nel pomeriggio di sabato per segnalare la situazione critica. La polizia cantonale del Vallese ha dichiarato in un comunicato che le operazioni di ricerca sono state condotte fino al 14 marzo, ma nonostante l’impiego di mezzi e sforzi considerevoli, non è stato possibile individuare sopravvissuti. Tra le vittime vi sono i fratelli Jean-Vincent, David e Laurent Moix, il loro zio Joël Moix e il cugino Marc Moix, le cui età variano tra i 21 e i 58 anni. Tutti provenivano dal piccolo comune di Vex, situato nelle vicinanze di Sion.

