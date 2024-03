Scoperto nuovo verme d’alto mare al largo Costa Rica

MeteoWeb

Scoperta una nuova specie di verme d’alto mare, vicino a una sorgente di metano a circa 50 chilometri al largo della costa pacifica del Costa Rica. A rinvenire la creatura, che porta a 48 il numero di nuove specie scoperte dagli scienziati che studiano questi ecosistemi apparentemente inospitali, è stata una squadra di ricerca guidata da Greg Rouse, biologo marino presso lo Scripps Institution of Oceanography della UC San Diego, curatore della Scripps Benthic Invertebrate Collection.

“Pectinereis strickrotti”

Si chiama “Pectinereis strickrotti” la nuova specie descritta sulla rivista Plos One. Il verme ha un corpo allungato che è fiancheggiato da una fila di appendici piumose con punta a lamelle, note come parapodi, su entrambi i lati. “Il suo nuoto sinuoso ricorda un serpente“, ha osservato Rouse. La specie è stata chiamata così in onore di Bruce Strickrott, del Woods Hole Oceanographic Institution, pilota del famoso sommergibile Alvin, che secondo Rouse è stato determinante nello sforzo di localizzare e raccogliere la creatura. La ricerca è stata finanziata dalla National Science Foundation.

Dal 2009, Rouse e i suoi colleghi hanno incontrato circa 450 specie nelle pozze di metano della Costa Rica, e quest’ultima scoperta ha portato a 48 il numero di specie nuove per la scienza. “Queste cifre impressionanti sottolineano quanto ci sia ancora da imparare su questi ecosistemi e sulla loro importanza biologica“, ha affermato Rouse.

Le infiltrazioni di metano

Le infiltrazioni di metano sono parti del fondo marino in cui il potente gas serra metano fuoriesce dalle rocce o dai sedimenti del fondale del mare sotto forma di bolle. A differenza delle bocche idrotermali di acque profonde, le pozze di metano non sono in genere più calde dell’acqua circostante. Tuttavia, come le bocche idrotermali, gli ecosistemi delle infiltrazioni di metano sono alimentati dall’energia chimica piuttosto che dalla luce solare. Questo perché alcuni microbi hanno sviluppato la capacità di consumare metano. “I microbi che possono trasformare il metano in cibo creano la base di una rete alimentare che, nelle pozze della Costa Rica è dominata da cozze, granchi e vermi policheti dal corpo molle come questa nuova specie“, ha spiegato Rouse.

Strickrott e Rouse hanno incontrato per la prima volta la nuova specie nel 2009, a circa 1.000 metri di profondità, durante un’immersione con il sommergibile ad occupazione umana Alvin, gestito dalla Woods Hole Oceanographic Institution e di proprietà della Marina Militare statunitense. ” – ha raccontato Strickrott – non riuscivamo a vederli bene e abbiamo cercato di insinuarci per guardarli da vicino, ma a causa del sottomarino e li abbiamo spaventati“, ha continuato Strickrott.

La svolta

Finalmente, nel 2018, la squadra di ricerca è riuscita a tornare con Alvin alle sorgenti di metano della Costa Rica. Durante un’immersione nello stesso punto in cui il verme era stato avvistato per la prima volta, noto come Mound 12, Strickrott è rimasto sbalordito nell’incontrare sei o più individui della specie non identificata che avevano visto per la prima volta lì quasi dieci anni prima. Per qualche ragione, i vermi erano molto meno timidi di quanto non fossero nel 2009 e, utilizzando un dispositivo a cinque camere di aspirazione su Alvin, gli scienziati hanno potuto raccogliere con cura diversi esemplari, oltre a immagini e video, sufficienti per descrivere formalmente quella che si è rivelata essere una nuova specie. “Il modo in cui il nuovo esemplare si muoveva era così aggraziato che mi sembrava un tappeto magico vivente“, ha affermato Strickrott. “Sono onorato che Rouse abbia ritenuto opportuno dare il mio nome a questa specie, significa molto“.

La famiglia dei vermi Nereididae

La “Pectinereis strickrotti” è un membro della famiglia dei vermi Nereididae ed è lungo circa 10 centimetri. Molte specie di questi vermi hanno due stadi di vita distinti: atoke ed epitoke. In queste specie, il verme trascorre la maggior parte della sua vita sul fondo del mare, spesso in una tana, come atoke sessualmente immaturo, ma nell’atto finale della loro vita si trasformano in epitoke sessualmente maturi che nuotano dal fondo nella colonna d’acqua per trovare compagni e deporre le uova.

La Pectinereis strickrotti è diversa

Rispetto alla maggior parte dei membri della sua famiglia, la “Pectinereis strickrotti” è insolita per diversi aspetti. In primo luogo, vive nelle profondità marine, mentre la maggior parte dei suoi parenti evolutivi vive in acque più basse. In secondo luogo, i suoi parapodi sono ricoperti di branchie, mentre la maggior parte dei vermi assorbe l’ossigeno attraverso i parapodi senza l’ausilio di branchie vere e proprie. I maschi hanno grandi spine all’estremità della coda, che, secondo Rouse, potrebbero avere a che fare con la riproduzione, ma che richiedono ulteriori studi. Infine, a causa dell’oscurità totale a 1.000 metri di profondità, la nuova specie è cieca. “I vermi probabilmente possiedono sensi acuti dell’olfatto e del tatto che li aiutano a navigare nel loro mondo di inchiostro“, ha dichiarato Rouse.

La “Pectinereis strickrotti” ha mascelle robuste, persino temibili, ma Rouse ha precisato che la sua dieta è ancora sconosciuta e che la specie potrebbe facilmente nutrirsi di batteri o di alimenti più grandi come altri vermi. “Anche se la sua colorazione sarebbe un punto irrilevante in vita, dato il suo habitat nero come la pece, il verme è apparso roseo sotto le luci di Alvin, e che ciò è probabilmente dovuto al colore del suo sangue“, ha aggiunto Rouse. “Abbiamo passato anni a cercare di dare un nome e descrivere la biodiversità delle profondità marine. A questo punto abbiamo trovato più specie nuove di quante ne abbiamo il tempo di nominare e descrivere. Questo dimostra quanta biodiversità non ancora scoperta ci sia là fuori; dobbiamo continuare a esplorare le profondità marine e a proteggerle“, ha concluso Rouse.

