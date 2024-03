Archeologia, scoperto in Turchia il pane più antico del mondo | FOTO

MeteoWeb

Gli archeologi hanno scoperto una pagnotta di 8.600 anni fa all’interno di una struttura che ricorda un forno a Catalhoyuk, nella Turchia centro-meridionale, un sito rinomato per essere una delle prime regioni conosciute di insediamenti urbani nel mondo. Situata nel quartiere Cumra di Konya, a Catalhoyuk, che nel Neolitico contava circa 8.000 persone, è stata scoperta una struttura simile a un forno in un’area conosciuta come Spazio 66, caratterizzata da case di mattoni con tetti interconnessi a cui si accede dall’alto. Vicino al forno danneggiato è stato ritrovato un oggetto delle dimensioni di un pugno contenente semi di grano, orzo e piselli, probabilmente usati come cibo.

Da un’analisi effettuata presso il Science and Technology Research and Application Center (BITAM) della Necemettin Erbakan University di Konya, in Turchia, è emerso che il residuo spugnoso identificato come pane lievitato risale al 6.600 a.C. circa.

Ali Umut Turkcan, capo della squadra di scavo dell’Università di Anadolu, ha dichiarato all’agenzia di stampa Anadolu che l'”archeologia” in genere richiama alla mente strutture, monumenti e manufatti. Tuttavia, ha evidenziato l’emergere dell’archeologia alimentare all’interno della disciplina dell’archeologia moderna, sottolineando l’importanza dell’Anatolia, in particolare quella di Catalhoyuk.

L’esperto ha notato la scoperta nel 2021, dimostrando la capacità degli scavi turchi di identificare residui organici attraverso “una documentazione meticolosa e studi dettagliati” e ha anche sottolineato l’importanza della città neolitica di Catalhoyuk. “Con una documentazione meticolosa, abbiamo identificato come pane il piccolo manufatto rotondo e spugnoso trovato nell’angolo del forno. Il sottile rivestimento di argilla preservava il legno e il pane, permettendo a tutti i residui organici di resistere. I test al radiocarbonio presso il TUBITAK Marmara Research Center (MAM) hanno suggerito che il nostro campione potrebbe risalire al 6600 a.C. circa”, ha spiegato l’esperto.

Il ricercatore ha anche menzionato che i primi esempi di pane lievitato sono stati rinvenuti in Egitto.

Scoperto in Turchia il pane più antico del mondo?

Parlando con Anadolu, Turkan ha detto: “possiamo dire che questo ritrovamento a Çatalhoyuk è il pane più antico del mondo. Considerando osservazioni, analisi e datazioni, stimiamo che questo residuo organico abbia circa 8.600 anni. È una versione in miniatura di una pagnotta. Non è stato cotto in forno ma ha fermentato conservando gli amidi. Un esempio del genere non è esistito fino ad ora. Çatalhoyuk è sempre stato il centro di molti primati. Anche nei primi anni degli scavi, qui furono trovati i primi tessuti del mondo. A Çatalhoyuk sono stati scoperti anche manufatti in legno. Questo si aggiunge ai dipinti murali e ai disegni. A questo riguardo, Konya e la Turchia sono molto fortunate”.

L’esperto ha continuato sottolineando l’importanza degli studi di analisi, affermando che la capacità dei laboratori dell’università di condurre tutte le analisi è un “vantaggio significativo”.

Salih Kavak, docente presso l’Università di Gaziantep, è stato lieto di essere coinvolto nell’analisi e nella valutazione della “scoperta del pane del periodo neolitico di Catalhoyuk nello Spazio 66“, affermando che è stato lo studio più entusiasmante finora condotto nell’archeobotanica.

Kavak ha detto ad Anadolu di essere stato informato della scoperta mentre studiava i residui vegetali in laboratorio. Secondo quanto riferito, il ricercatore dell’università turca è rimasto sorpreso quando lo ha ricevuto, chiedendosi inizialmente se tale forma potesse effettivamente essere pasta, pane o un residuo organico. “Dopo una diagnosi morfologica visiva e il successivo esame microscopico, l’aspetto più interessante è stata la presenza di residui di cereali”, ha detto.

Kavak ha sottolineato la necessità di analisi chimiche e fisiche della scoperta per confermare l’ipotesi del pane e, una volta fatte, ha concluso che “le analisi chimiche hanno indicato segni di fermentazione, suggerendo che la miscela era stata preparata ma non cotta“. Ha concluso dicendo che questa “scoperta senza precedenti” in Turchia segna il più antico esemplare simile al pane conosciuto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.