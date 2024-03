Il “segnale alieno” che ha sorpreso gli astronomi è stato smentito, svelata la fonte

MeteoWeb

Scoperta la fonte del “segnale alieno“, delle onde sonore ritenute provenienti da un bolide del 2014, rilevate a Nord della Papua Nuova Guinea: erano quasi certamente vibrazioni prodotte da un camion che procedeva lungo una strada vicina. È quanto emerso da una nuova ricerca guidata dall’Università Johns Hopkins. I risultati sollevano dubbi sul fatto che i materiali prelevati l’anno scorso dall’oceano siano materiali alieni provenienti da quel meteorite, come ampiamente riportato.

“Il segnale cambiava direzione nel tempo, corrispondendo esattamente a una strada che passa accanto al sismometro,” ha spiegato Benjamin Fernando, sismologo planetario della Johns Hopkins, che ha guidato la ricerca. “È davvero difficile prendere un segnale e confermare che non proviene da qualcosa. Ma ciò che possiamo fare è mostrare che ci sono molti segnali come questo e dimostrare che hanno tutte le caratteristiche che ci aspetteremmo da un camion e nessuna delle caratteristiche che ci aspetteremmo da un meteorite“.

Il team presenterà i suoi risultati il 12 marzo alla Lunar and Planetary Science Conference a Houston.

Dopo che un meteorite è entrato nell’atmosfera terrestre sopra il Pacifico occidentale nel gennaio 2014, l’evento è stato collegato a vibrazioni del suolo registrate presso una stazione sismica nell’isola di Manus, Papua Nuova Guinea. Nel 2023, i materiali sul fondo dell’oceano vicino al luogo in cui si pensava fossero caduti i frammenti del meteorite sono stati identificati come di origine “tecnologica extraterrestre“, cioè aliena.

Secondo Fernando, questa supposizione si basa su dati interpretati erroneamente e il meteorite è effettivamente entrato nell’atmosfera altrove. Il team di Fernando non ha trovato prove di onde sismiche provenienti dal meteorite.

“La posizione del bolide era effettivamente molto lontana dal luogo in cui l’expedition oceanografica è andata a recuperare questi frammenti di meteorite,” ha detto. “Non solo hanno usato il segnale sbagliato, ma stavano cercando nel posto sbagliato“.

Utilizzando dati provenienti da stazioni in Australia e Palau progettate per rilevare onde sonore provenienti da test nucleari, il team di Fernando ha identificato una posizione più probabile per il meteorite, a più di 100 miglia dall’area inizialmente investigata. Hanno concluso che i materiali recuperati dal fondo dell’oceano erano minuscoli meteoriti ordinari, o particelle prodotte da altri meteoriti che colpiscono la superficie terrestre mescolati con contaminazione terrestre.

“Qualunque cosa sia stata trovata sul fondo del mare è totalmente non legata da questo meteorite, indipendentemente dal fatto che fosse un sasso spaziale naturale o un pezzo di astronave aliena, anche se sospettiamo fortemente che non siano stati gli alieni,” ha concluso Fernando.

Il team di Fernando include Constantinos Charalambous dell’Imperial College London, Steve Desch dell’Università Statale dell’Arizona, Alan Jackson dell’Università di Towson, Pierrick Mialle del Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization; Eleanor K. Sansom della Curtin University e Göran Ekström dell’Università di Columbia.

