Un semirimorchio penzola dal ponte: spettacolare salvataggio del conducente | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella giornata di venerdì 1 marzo, i Vigili del Fuoco di Louisville, in Kentucky (USA), hanno effettuato lo spettacolare salvataggio di un’autista dopo che il suo semirimorchio si era schiantato contro un lato del Clark Memorial Bridge, rimanendo penzolante sopra il fiume Ohio. L’incidente multi-veicolo è avvenuto poco dopo mezzogiorno (ora locale). Il Louisville Metro Police Department ha affermato che nell’incidente sono stati coinvolti due veicoli passeggeri, un camioncino e un semirimorchio commerciale. Due occupanti di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi, ha riferito la Polizia.

Entrambi i lati del ponte sono stati chiusi mentre i Vigili del Fuoco e gli operatori dei servizi di emergenza sanitaria hanno isolato le aree per organizzare i soccorsi. I pompieri hanno utilizzato una scala aerea e hanno allestito un sistema di carrucole e una fune di sicurezza per il conducente del semirimorchio. Le immagini della scena mozzafiato mostrano i soccorritori che tirano in salvo la donna intrappolata nella semi-cabina che penzolava nel vuoto.

Il capo dei Vigili del Fuoco di Louisville, Brian O’Neill, ha detto che c’erano circa 30 Vigili del Fuoco sulla scena insieme agli operatori dei servizi di emergenza sanitaria e ai soccorritori per assistere l’autista. Secondo O’Neill, il semirimorchio era in una posizione pericolosa e i pompieri temevano che potesse “spostarsi da un momento all’altro” poiché era bloccato tra una delle ringhiere e il cemento.

Lo spettacolare salvataggio

Una volta posizionate le corde, Bryce Carden, pompiere di Louisville, è stato calato oltre il lato del ponte verso la semi-cabina penzolante. Carden ha raccontato che quando ha raggiunto l’autista, la cui identità non è stata rilasciata, “lei stava pregando, stava pregando molto e io ho pregato con lei, quindi è stato bello“. Ha aggiunto che lei continuava a ringraziare Dio e il Vigile del Fuoco le ha detto di “fare un respiro profondo” perché aveva bisogno che lei lo aiutasse a indossare l’imbracatura di salvataggio.

Il sistema di funi ha quindi tratto in salvo Carden e l’autista lungo il lato del ponte. Le immagini video mostrano la coppia che dondola in aria mentre viene lentamente tirata fuori dalla cabina verso il ponte.

Semirimorchio penzola dal ponte, eroico salvataggio negli USA

Durante una conferenza stampa, Carden ha dichiarato di essersi allenato per questi salvataggi “più di 100 volte”, aggiungendo: “mi fidavo dei ragazzi in alto”. Ha detto che conosceva i movimenti ed era bello mettere “in azione” il suo allenamento.

Erano di nuovo sani e salvi sul ponte alle 12:45, dopo circa 40 minuti di operazioni. L’autista era in condizioni stabili ma è stata trasportata all’ospedale locale, ha detto O’Neill. “Questi sono stati dei veri eroi oggi”, ha detto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.