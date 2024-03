Siccità, lo Zambia limita la fornitura di elettricità

MeteoWeb

La società nazionale per l’energia elettrica dello Zambia denuncia la carenza di energia a causa della siccità, che ha devastato anche il settore agricolo e per la quale il Paese ha dichiarato il mese scorso lo stato di calamità nazionale. Per il basso livello dell’acqua, infatti, la Zambia Electricity Supply Corporation Limited (Zesco) è stata costretta a limitare la fornitura di energia elettrica a otto ore al giorno.

La siccità è esacerbata dal fenomeno meteorologico El Niño, con una crisi che minaccia la sicurezza alimentare e le forniture di acqua ed energia, colpendo più di un milione di famiglie. Secondo gli esperti di energia, quella idroelettrica rappresenta oltre l’80% della produzione energetica nello Zambia, ricco di rame.

Il portavoce della Zesco, Matongo Maumbi, ha dichiarato che la società sta collaborando con le forze di difesa del Paese per garantire “il funzionamento continuo degli impianti di macinazione in tutta la nazione, in risposta alle preoccupazioni sollevate in merito alla sicurezza alimentare” a causa delle interruzioni di corrente. A febbraio, il Presidente zambiano, Hakainde Hichilema, ha dichiarato che il governo avrebbe valutato la possibilità di importare ulteriore elettricità e ha fatto appello all’assistenza locale e internazionale per mitigare l’impatto della crisi.

