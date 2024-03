Il Sole scatena potente brillamento: in corso tempesta geomagnetica, domani diventerà più forte

MeteoWeb

Il 23 marzo il Sole ha prodotto un brillamento potente e insolito, un doppio flare solare di classe X. Questo eccezionale evento è stato osservato anche dal National Solar Observatory telescope in Australia, che ha osservato 2 macchie solari, AR3614 e AR3615, che hanno generato un’esplosione “in tandem”. Questo fenomeno singolare non solo ha catturato l’attenzione degli osservatori solari, ma ha anche innescato allerte riguardo alle conseguenze terrestri di un tale evento cosmico.

Il doppio brillamento solare

Il fenomeno del doppio brillamento solare non è un evento comune, ma è stato documentato in passato: si sostanzia nella tendenza di due macchie solari a distanza di esplodere contemporaneamente, collegandosi magneticamente e trasmettendo instabilità esplosive da una all’altra. È esattamente ciò che è accaduto con AR3614 e AR3615, che hanno emesso brillamenti di intensità differenti, ma coerenti nella loro simultaneità.

Impatto sulla Terra

La tempesta solare generata da questi brillamenti solari è attualmente in corso, con conseguenze tangibili sulla Terra. L’emissione di protoni energetici provenienti dal Sole sta causando un aumento dei livelli di radiazione atmosferica, con un impatto evidente sulla comunicazione radio, specialmente nelle regioni artiche. Inoltre, si prevede che la nube di plasma solare emessa raggiungerà il nostro pianeta domani (secondo modelli NASA e NOAA), innescando forti tempeste geomagnetiche classe G3.

Cos’è un brillamento solare (flare)

Un brillamento solare è un’intensa esplosione sulla superficie del Sole, causata da improvvisi rilasci di energia magnetica. Questi eventi generano radiazioni elettromagnetiche, come raggi X e luce visibile, oltre a espulsioni di massa coronale (CME). La classificazione dei brillamenti solari avviene in base alla loro intensità, misurata in termini di energia rilasciata. Le classi vanno da A (meno energetico) a X (più potente), con numeri che indicano il grado all’interno di ciascuna classe. Ad esempio, un’esplosione di classe X è significativamente più potente di una di classe M o C.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è un disturbo nel campo magnetico terrestre causato dall’impatto del plasma solare sulla magnetosfera della Terra. Questo fenomeno è provocato da forti esplosioni solari o da flussi di vento solare ad alta velocità. Durante una tempesta geomagnetica, le particelle cariche interagiscono con la magnetosfera terrestre, causando variazioni nei campi magnetici. Queste variazioni possono influenzare le comunicazioni satellitari, le reti elettriche e le attività di navigazione, oltre a innescare spettacolari aurore polari. Le tempeste geomagnetiche sono classificate in base all’intensità, dalla classe G1 alla classe G5.

