Il Sole è irrequieto: potente brillamento simultaneo classe X e tempesta geomagnetica in arrivo

Il Sole oggi ha prodotto un’esplosione solare molto forte, generata da ben 2 macchie solari. L’esplosione classe X1.1, a lunga durata, è iniziata intorno alle 02:30 ora italiana quando sia AR3614 che AR3615 hanno generato un flare. Il Solar Dynamics Observatory della NASA ha registrato l’evento (immagine in alto). Questo tipo di esplosione simultanea, che si verifica in macchie solari distanti, non avviene per caso, ma “a causa di una connessione fisica non visibile. Le traiettorie magnetiche quasi invisibili nella corona solare connettono alcune macchie solari, consentendo a instabilità esplosive di viaggiare da una all’altra. Alcune esplosioni sono così simili che sono considerate gemelle,” spiega l’astrofisico Tony Phillips sul sito specializzato SpaceWeather.com.

L’ evento di classe X è durato più di 5 ore, abbastanza per fare emergere un’espulsione di massa coronale (CME) dall’atmosfera del Sole. Per conoscere direzione e dettagli ulteriori è necessario attendere ulteriori dati dei coronografi SOHO.

Un’altra sorpresa dal Sole

I previsori dello Space Weather Prediction Center della NOAA riportano inoltre che una regione di interazione co-rotante (CIR) potrebbe colpire il campo magnetico della Terra lunedì 25 marzo, innescando tempesta geomagnetica classe G1. Le CIR sono zone di transizione tra flussi di vento solare veloci e lenti. Contengono onde d’urto e campi magnetici compressi che possono generare aurore boreali.

Cos’è un brillamento solare (flare)

Un brillamento solare è un’intensa esplosione sulla superficie del Sole, causata da improvvisi rilasci di energia magnetica. Questi eventi generano radiazioni elettromagnetiche, come raggi X e luce visibile, oltre a espulsioni di massa coronale (CME). La classificazione dei brillamenti solari avviene in base alla loro intensità, misurata in termini di energia rilasciata. Le classi vanno da A (meno energetico) a X (più potente), con numeri che indicano il grado all’interno di ciascuna classe. Ad esempio, un’esplosione di classe X è significativamente più potente di una di classe M o C.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è un disturbo nel campo magnetico terrestre causato dall’impatto del plasma solare sulla magnetosfera della Terra. Questo fenomeno è provocato da forti esplosioni solari o da flussi di vento solare ad alta velocità. Durante una tempesta geomagnetica, le particelle cariche interagiscono con la magnetosfera terrestre, causando variazioni nei campi magnetici. Queste variazioni possono influenzare le comunicazioni satellitari, le reti elettriche e le attività di navigazione, oltre a innescare spettacolari aurore polari. Le tempeste geomagnetiche sono classificate in base all’intensità, dalla classe G1 alla classe G5.

