Spazio, Guidoni: “ai miei tempi il cibo per gli astronauti non era importante come adesso”

MeteoWeb

Il cibo “quando sono andato io nello Spazio non era così importante nelle missioni come lo è adesso“: è quanto ha affermato l’astronauta Umberto Guidoni in occasione della prima delle due giornate del Simposio dal titolo “A tavola nello Spazio: produzione, conservazione e preparazione di cibo“, nell’Auditorium Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Quando sono andato nello Spazio nel 2001 era un problema mangiare perché ovviamente, in assenza di peso, sulla ISS è difficile preparare il cibo e ai miei tempi c’era cibo precotto o scatolette,” ha spiegato Guidoni.

La prima missione di Guidoni è avvenuta nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia. Durante questa missione, Guidoni ha partecipato a esperimenti elettrodinamici utilizzando il Satellite Tethered, dimostrando per la prima volta la possibilità di generare energia elettrica nello Spazio. La seconda missione spaziale è avvenuta nel 2001 a bordo dello Space Shuttle Endeavour. Durante questa missione storica, Guidoni è divenuto il primo astronauta europeo a vivere e lavorare a lungo termine sulla Stazione Spaziale Internazionale, contribuendo significativamente alla ricerca scientifica condotta a bordo della stazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.