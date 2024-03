Starship scalda i motori, il 3° volo del razzo SpaceX sarà più ambizioso

MeteoWeb

SpaceX è pronta ad effettuare il 3° test del razzo Starship: il volo potrebbe avvenire il 14 marzo. L’azienda di Elon Musk ha annunciato il lancio sul suo canale X, affermando che lo streaming del 3° volo di Starship inizierà giovedì alle 07:30 ora locale (12:30 ora italiana). Poiché lo streaming dovrebbe iniziare circa 30 minuti prima del lancio, l’orario approssimativo di liftoff dovrebbe essere intorno alle 8 del mattino ora locale (13 ora italiana).

Verso la Luna, Marte e oltre

Alto oltre 122 metri, l’enorme vettore di SpaceX è composto da 2 parti. La prima è un secondo stadio riutilizzabile in acciaio inossidabile, chiamato anche questo “Starship”, e la seconda è un potente booster primo stadio chiamato Super Heavy. Starship è attualmente il razzo più grande e potente mai costruito. Il suo obiettivo finale è quello di portare gli astronauti verso la Luna e, in seguito, su Marte.

Il 3° volo di Starship, il megarazzo di SpaceX

“Il 3° test di volo mira a costruire su ciò che abbiamo imparato dai voli precedenti mentre si tentano vari obiettivi ambiziosi, tra cui il burn di entrambi gli stadi, l’apertura e la chiusura della porta di carico di Starship, una dimostrazione di trasferimento di propellente durante la fase di stasi del secondo stadio, la prima riaccensione mai realizzata di un motore Raptor nello Spazio e un rientro controllato di Starship,” ha spiegato SpaceX. “Volerà anche su una nuova traiettoria, con Starship destinato a effettuare splashdown nell’Oceano Indiano. Questo nuovo percorso di volo ci permette di tentare nuove tecniche come le accensioni dei motori nello Spazio massimizzando al contempo la sicurezza pubblica“.

Questi obiettivi rendono il 3° volo di Starship più ambizioso rispetto ai 2 precedenti. La prima missione dal sito Starbase di SpaceX è avvenuta nell’aprile 2023. Il lancio si è concluso dopo che i 2 stadi del razzo non sono riusciti a separarsi, ed è stato fatto esplodere intenzionalmente 4 minuti dopo il decollo.

Il 2° volo di Starship, avvenuto nel novembre 2023 è stato leggermente più riuscito, con il veicolo spaziale che ha realizzato una normale accensione del motore del primo stadio e i due stadi che si sono separati come previsto. Circa 8 minuti dopo il lancio, però, il razzo è esploso durante un rilascio di ossigeno liquido. Il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, ha spiegato che questa esplosione non sarebbe accaduta se Starship avesse trasportato un payload perché, in quel caso, non avrebbe trasportato ossigeno liquido.

Prima del 3° test di volo di Starship, SpaceX ha effettuato un test di rifornimento presso di Starbase vicino a Boca Chica, in Texas. Durante il test, sono stati versati nel razzo oltre 10 milioni di libbre di metano liquido e ossigeno liquido.

