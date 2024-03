Forte terremoto scuote la Papua Nuova Guinea: 5 morti e un migliaio di case rase al suolo

MeteoWeb

Cinque persone sono morte e quasi un centinaio di abitazioni sono state rase al suolo a seguito di un terremoto magnitudo 6.9 che ha colpito la regione settentrionale della Papua Nuova Guinea. Questo evento sismico ha avuto luogo in un contesto già compromesso dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni che si sono verificate nelle ultime settimane, come riportato dai media locali. Secondo quanto comunicato dal Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS), il terremoto ha avuto luogo alle 07:22 ora locale (21:22 del 23 marzo in Italia), ad una profondità di 35 km.

Si stima che circa 1.000 abitazioni siano state distrutte a causa di questa violenta scossa tellurica. Il governatore East Sepik, Allan Bird, ha dichiarato che finora sono state confermate circa 1.000 abitazioni danneggiate, aggiungendo che i soccorsi stanno ancora valutando l’entità del danno causato da questa forte scossa, che ha colpito la maggior parte delle zone della provincia.

