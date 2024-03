Terremoto Toscana: sciame sismico in provincia di Arezzo

MeteoWeb

Uno sciame sismico è in atto in provincia di Arezzo, nella zona tra i comuni di Pieve Santo Stefano e San Sepolcro. Fino alle ore 15 di oggi, sono state segnalate una ventina di scosse di bassa entità. Le più forti sono entrambe di magnitudo 2.4, avvenute alle 11.49 e alle 13.10 ad una profondità di 9-10km. Non si registrano problematiche o danni: le scosse sono state avvertite solo da una minima parte della popolazione. La zona colpita, vicino al confine con Emilia Romagna e Marche, è periferica e non particolarmente abitata.

