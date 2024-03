Torna la neve anche sull’Appennino umbro-marchigiano

MeteoWeb

Dopo un inverno insolitamente caldo dal punto di vista meteorologico, la neve è finalmente tornata a imbiancare l’Appennino umbro-marchigiano, raggiungendo quote comprese tra i 700 e gli 800 metri. Questa mattina, una copiosa nevicata ha interessato diverse località tra cui Castelluccio di Norcia, Forca Canapine e l’intera catena montuosa dei Sibillini, regalando uno spettacolo naturale di grande suggestione. È un fenomeno in parte inusuale per l’inverno 2023-2024, caratterizzato da temperature più miti del previsto.

La neve che cade in questo momento, considerato anche il periodo stagionale, è particolarmente umida e pesante, contenente una notevole quantità di acqua. Tuttavia, il suo accumulo sui rami spogli degli alberi crea un effetto pittoresco, simile a “fiori di neve”, che aggiunge ulteriore fascino al paesaggio. Le precipitazioni nevose dureranno per l’intera giornata odierna e si spingeranno fino alla notte.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.