Torna la Settimana dell’organizzazione, decima edizione dal 21 al 27 marzo

MeteoWeb

Dal 21 al 27 marzo, torna la Settimana dell’organizzazione, la manifestazione che negli ultimi 10 anni APOI, Associazione Professional Organizers Italia, ha promosso per diffondere la cultura dell’organizzazione. La manifestazione di primavera, in particolare, è pensata per promuovere il valore della buona organizzazione e per ampliare la conoscenza della figura professionale che si occupa di organizzazione personale, il professional organizer.

Sono stati i cambiamenti repentini degli ultimi anni ad aver messo sempre di più al centro la persona e il suo benessere, e a diffondere la consapevolezza dell’importanza delle competenze trasversali come l’organizzazione personale per affrontare con successo le sfide lavorative e personali quotidiane.

Proprio per questo APOI, che da dieci anni festeggia la Settimana dell’organizzazione, ancora una volta lo fa dal 21 al 27 marzo lo fa per raccontare a tutti il valore professionale che negli anni il professional organizer ha acquisito anche in Italia. In questi anni, infatti, i cambiamenti sopravvenuti hanno portato a una diversa consapevolezza e per molti è stata molto più evidente l’importanza dell’organizzazione personale e il valore sociale, oltre che di mercato, di questa professione.

Il format della manifestazione, che da sempre dedica ogni giorno della settimana a un tema diverso, quest’anno ha introdotto dei cambiamenti in virtù delle trasformazioni sociali. Il primo giorno, infatti, sarà dedicato all’organizzazione della casa: gestione degli spazi, armadi, economia domestica; il secondo all’organizzazione del lavoro: per i freelance, l’azienda, l’ufficio in casa, archivi e documenti, ufficio; il terzo alla gestione del tempo: agenda, progetti, produttività personale; il quarto alla famiglia: bimbi a casa, gestione famigliare. Dal quinto giorno cominciano a susseguirsi i temi di più recente attenzione, infatti proprio il quinto sarà dedicato ai cambiamenti: nascite, traslochi, lutti e perdite; il sesto alla salute e benessere, con la disorganizzazione cronica, la malattia e l’alimentazione; infine il settimo giorno sarà dedicato alla scuola e all’istruzione, con il metodo di studio e i compiti a casa.

Ispirati da questi macro argomenti i professional organizer italiani realizzeranno video, post, e vademecum, che saranno messi a disposizione sul sito di APOI e sui social dell’Associazione, dal 21 al 27 marzo.

Un’occasione unica per tutti per avvicinarsi al mondo dell’organizzazione personale e conoscere questa innovativa e sempre più utile professione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.