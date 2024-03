Tragedia in Alto Adige: 16enne muore travolto da valanga

MeteoWeb

Un giovane di soli 16 anni ha tragicamente perso la vita in seguito a una valanga mentre si trovava in fuoripista a Plan, nella val Passiria. L’incidente, accaduto ieri pomeriggio, è avvenuto senza testimoni diretti. L’allarme è stato dato dai familiari quando il ragazzo non è rientrato a casa, scatenando immediatamente operazioni di ricerca. Poco dopo le 21, il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato sotto una coltre di neve.

A perdere la vita è stato Markus Raffl. Si suppone che il ragazzo sia salito in quota poco prima della chiusura degli impianti per poi intraprendere una discesa fuoripista. Durante questa discesa, è stato travolto dalla slavina. Il fenomeno del freeride, cioè lo sci fuoripista, è particolarmente popolare tra i giovani dell’Alto Adige. Queste avventure nella neve fresca, lontano dalle affollate piste battute, spesso vengono documentate con action cam montate sui caschi. Le riprese vengono poi condivise sui social media.

Il rischio valanghe lungo la cresta di confine è attualmente classificato come grado 3 su 5, segnalando un pericolo marcato, soprattutto dopo le recenti nevicate. È la seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige.

