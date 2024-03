Ucraina, la Russia: “operazione militare speciale è diventata una guerra a tutti gli effetti”

MeteoWeb

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto questa mattina: “Siamo in uno stato di guerra. Sì, nel 2022 era iniziata come un’operazione militare speciale, ma non appena si è formato questo gruppo, quando l’Occidente collettivo vi ha preso parte a fianco dell’Ucraina, per noi è già diventata una guerra“, ha detto il portavoce presidenziale. “Questa è un’operazione militare speciale de iure, ma de facto, per noi si è trasformata in una guerra“, ha aggiunto Peskov.

