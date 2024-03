Putin organizza attacco alla NATO e l’UE “prepara i cittadini”, ma che guerra si combatte nel 2024?

MeteoWeb

La situazione in Ucraina è sempre più critica, con l’attacco da parte dei missili russi che ha colpito diverse città, incluso Kiev, con un missile ipersonico. Zelensky ha chiesto il supporto dei Patriot e parlerà al Consiglio europeo. L’Istituto per lo studio della guerra avverte che Putin sta preparando un attacco alla NATO, “non imminente” ma prima del previsto, con preparativi militari ed economici in corso e l’UE si prepara a rispondere.

L’UE si prepara

Il Consiglio europeo si concentra sull’urgente necessità di preparare i cittadini dell’UE al rischio di guerra, riconoscendo che le ambizioni di Putin non si limitano all’Ucraina. Si sta discutendo un piano d’emergenza per un eventuale attacco bellico, con la necessità di sviluppare una strategia congiunta militare e civile per affrontare le crescenti minacce. Ursula von der Leyen ha affermato: “Il mondo è diventato più pericoloso e l’Ue si deve svegliare, sappiamo che le ambizioni di Putin non si fermano all’Ucraina“.

L’UE sta considerando la possibilità che il conflitto possa estendersi oltre i suoi confini, con un chiaro aumento della tensione e dell’allarme per le minacce russe. Si discute anche di come potenziare le difese dell’Unione, incluso l’uso di un nuovo debito pubblico per finanziare il settore militare e l’impiego dei proventi dei beni russi congelati in Europa per rafforzare il fondo per la pace europea e fornire armi all’Ucraina. Si affrontano anche le contromisure per evitare le elusioni delle sanzioni economiche contro la Russia, con ipotesi di dazi sui prodotti agricoli russi e possibili agevolazioni per gli agricoltori europei.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha sostenuto: “Se vogliamo la pace, dobbiamo preparare la guerra“.

Una guerra tecnologica

Entrambe le fazioni, russe e ucraine, stanno impiegando armamenti all’avanguardia e soluzioni tecniche avanzate per ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia. Un elemento chiave di questa trasformazione è l’ampio utilizzo dei droni, che vanno oltre il semplice ruolo di sorveglianza per diventare strumenti essenziali nelle operazioni offensive.

La rivoluzione dei droni

Nel conflitto in Ucraina, l’utilizzo dei droni ha raggiunto livelli senza precedenti, trasformandosi da semplici strumenti di sorveglianza a componenti fondamentali delle operazioni militari. Le forze russe hanno impiegato una vasta gamma di droni, inclusi modelli d’attacco come gli iraniani Mohajer-6 e Shahed 191 e 129, che presentano capacità avanzate di individuazione e attacco ai bersagli.

Questi droni, grazie alla loro autonomia decisionale e alle capacità di impiego di cariche esplosive, rappresentano una minaccia significativa per le forze ucraine e per le infrastrutture civili. D’altro canto, l’Ucraina ha risposto con l’impiego di droni turchi Bayraktar, originariamente progettati per operazioni di sorveglianza e ricognizione ma successivamente adattati per attacchi di precisione. Tuttavia, l’efficacia di tali droni è stata messa in discussione a causa delle contromisure adottate dalle difese russe, mettendo in luce la necessità di continuare a innovare e adattare le tecnologie per fronteggiare le mutevoli dinamiche del campo di battaglia.

Missili ipersonici e difese avanzate

La guerra in Ucraina ha assistito all’impiego di missili ipersonici da parte delle forze russe, tra cui il KH-47M2 Khinzal, con una velocità di volo fino a Mach 10. Questi missili, grazie alla loro capacità di viaggiare a velocità estreme, rappresentano una minaccia significativa per le difese nemiche, rendendo difficile la loro intercettazione e distruzione. In risposta a questa minaccia, l’Ucraina ha implementato il sistema di difesa anti-missile Patriot, fornito dagli Stati Uniti.

Questo sistema, grazie alla sua avanzata tecnologia radar e alle capacità di intercettazione, ha dimostrato di essere efficace nel contrastare gli attacchi missilistici russi, offrendo una protezione cruciale alle città e alle infrastrutture ucraine. Tuttavia, l’adattabilità delle difese russe e la continua evoluzione dei missili ipersonici pongono costantemente nuove sfide alle forze ucraine, evidenziando la necessità di un costante sviluppo e miglioramento delle tecnologie difensive.

Innovazione nel settore della difesa

Il conflitto in Ucraina ha scatenato un’accelerazione dell’innovazione nel settore della difesa, con una corsa alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi d’arma. Le industrie della difesa, spinte dalla crescente richiesta di armamenti avanzati da parte dei governi coinvolti nel conflitto, hanno investito massicciamente in ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie all’avanguardia.

Questo ha portato ad una rapida crescita del mercato globale dei droni e ad una maggiore collaborazione tra militari, governi e aziende nel campo della ricerca e sviluppo. In particolare, l’Ucraina sta emergendo come un centro di innovazione militare, spingendo avanti i confini della tecnologia e preparandosi per le sfide future. Questa intensa attività di ricerca e sviluppo è essenziale per garantire che le forze armate siano dotate delle migliori tecnologie disponibili, mantenendo un vantaggio strategico sul campo di battaglia e proteggendo la sicurezza nazionale e regionale.

