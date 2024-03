Un cittadino americano è stato accusato di “traffico di gas serra”

MeteoWeb

Un imprenditore californiano è stato catapultato sotto i riflettori internazionali dopo essere diventato il primo cittadino americano ad affrontare l’accusa di traffico illegale di un gas serra altamente dannoso. Michael Hart, una figura controversa della comunità di San Diego, nella pittoresca costa occidentale degli Stati Uniti, è stato bruscamente trascinato in tribunale in base a una legge del 2020, la cui violazione ha generato un’eco di preoccupazione per l’ambiente su scala mondiale.

L’accusa

L’accusa si basa sull’importazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche con un potenziale di danni ambientali incommensurabile. Questi composti, nascosti dietro l’innocua apparenza di refrigeranti per frigoriferi e condizionatori d’aria, o utilizzati nei sistemi antincendio e nelle schiume isolanti, sono noti per la loro capacità di trattenere il calore nell’atmosfera terrestre con un impatto devastante sul riscaldamento globale.

L’azione legale contro Hart è stata scatenata dall’audace mossa di contrabbando dei refrigeranti dal Messico agli Stati Uniti. Nascondendo le merci dietro un telone e alcuni attrezzi nel suo veicolo, Hart ha cercato di eludere i controlli doganali, aprendo poi un lucroso mercato illegale attraverso annunci di vendita su piattaforme online come Facebook Marketplace e OfferUp.

Preoccupazioni globali

“Questo traffico illecito di idrofluorocarburi non solo mina gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico, ma mette anche a repentaglio la salute del nostro pianeta“, ha dichiarato David Uhlmann dell’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), sottolineando il grave impatto di tali azioni sulla nostra lotta collettiva per un futuro sostenibile.

Le implicazioni legali non si fermano qui. Hart è anche accusato di aver importato clorodifluorometano (HCFC-22), una sostanza chimica dannosa per lo strato di ozono, violando così le rigide normative del Clean Air Act, alimentando ulteriormente le preoccupazioni per la salute ambientale e globale.

Nel contesto attuale, il caso del traffico illegale di un gas serra altamente dannoso si trasforma in un potente richiamo alla responsabilità individuale e alla necessità di azioni concrete per preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

