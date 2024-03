Uomo condannato per “traffico illegale di fauna selvatica”, voleva clonare una pecora per creare il “Boss delle Pecore”

MeteoWeb

Nel vasto e selvaggio paesaggio del Montana, dove le montagne si ergono come sentinel­le del tempo e le praterie si estendono all’orizzonte, un uomo di nome Arthur “Jack” Schubarth ha alimentato un sogno audace e ambizioso: portare alla luce una novità senza precedenti nel mondo della caccia clonando pecore giganti. Questi non erano solo dei semplici animali, ma ibridi colossali destinati a diventare trofei di caccia di proporzioni mai viste prima. Schubarth ha preso ispirazione dalle pecore Marco Polo argali, ma non si è accontentato di replicarle. Il suo obiettivo era creare un vero e proprio “Boss delle Pecore“, una creatura titanica che avrebbe fatto impallidire persino le più maestose creature delle steppe dell’Asia Centrale.

L'”avventura” di Arthur “Jack” Schubarth

Le pecore Marco Polo argali, celebri per le loro imponenti dimensioni e le possenti corna a spirali, rappresentano già di per sé un incredibile spettacolo della natura. Con un peso che può raggiungere i 136 chili e corna che si estendono per oltre 1,5 metri, questi animali sono da sempre ambiti come trofei di caccia. Tuttavia, per Schubarth, questo non era sufficiente. La sua mente fervida di innovazione e desiderosa di sfide ha concepito l’idea di creare una razza ancora più mastodontica, combinando l’essenza delle pecore Marco Polo argali con altre specie.

Il progetto di Schubarth, che ha preso il via nel lontano 2013 con la complicità di individui non identificati, prevedeva un processo di clonazione senza precedenti. Il suo piano era quello di importare clandestinamente tessuti biologici delle pecore Marco Polo argali e utilizzarli per clonare embrioni, combinandoli con altre specie nel suo ranch del Montana. Questa operazione avrebbe dovuto dare vita a una nuova stirpe di pecore, ibridi giganti destinati a superare in grandezza e imponenza le loro controparti naturali.

“Traffico illegale di fauna selvatica”

Tuttavia, il sogno di Schubarth si è infranto contro la dura realtà delle leggi sulla fauna selvatica, sia a livello internazionale che federale. Martedì scorso, l’uomo è stato costretto ad ammettere la propria colpa di fronte alle accuse federali di traffico illegale di fauna selvatica e cospirazione per commettere traffico di fauna selvatica. Ora, si trova di fronte alla possibilità di una pena detentiva fino a cinque anni per ogni accusa, oltre a multe che potrebbero raggiungere il mezzo milione di dollari.

Il progetto di Schubarth, sebbene intriso di ambizioni e visioni di grandezza, sollevava anche serie preoccupazioni per l’ecosistema locale. L’idea che queste pecore ibride giganti potessero sfuggire al controllo e incrociarsi con le popolazioni selvatiche rappresentava una minaccia significativa per la biodiversità della regione. Si pensi solo ai super maiali che attualmente stanno devastando l’ambiente in Canada, un risultato di esperimenti simili che sono sfuggiti di mano.

Un “gioco” di cattivo gusto

Oltre alla potenziale minaccia per l’ecosistema, c’è da considerare anche l’etica della manipolazione genetica a fini di divertimento e profitto. Schubarth, nell’ardente desiderio di realizzare il suo sogno di pecore giganti, ha messo in discussione i confini morali della scienza e della conservazione della natura.

La vicenda di Arthur “Jack” Schubarth e le sue pecore giganti rimane un esempio lampante dei rischi e delle complicazioni legati alla manipolazione della natura. Ciò che inizialmente poteva sembrare un’idea innovativa e avventurosa si è rivelato un esperimento imprudente con conseguenze potenzialmente disastrose. Mentre Schubarth affronta ora le conseguenze legali delle sue azioni, il mondo osserva con cautela, riflettendo sulle lezioni apprese da questa vicenda e sulle sfide etiche che attendono coloro che giocano a essere “Dio” e a clonare le pecore.

