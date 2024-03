USA e Giappone: “rispettare il trattato sulle armi nucleari nello spazio”

MeteoWeb

Gli Stati Uniti e il Giappone hanno proposto una risoluzione al Consiglio di sicurezza dell’ONU per mettere in guardia contro il dispiegamento di armi nucleari nello spazio e chiedere il rispetto del trattato contro le armi nucleari nello spazio. La risoluzione, riportano i media americani, mette in evidenza che i Paesi “non dovrebbero sviluppare armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa da collocare nello spazio”.

Il testo non menziona la Russia per nome ma è introdotto poche settimane dopo che l’amministrazione Biden ha lanciato l’allarme sulla possibilità che Mosca dispieghi armi nucleari nello spazio già quest’anno. “Il dispiegamento di armi nucleari nell’orbita terrestre sarebbe senza precedenti, pericoloso e inaccettabile“, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield.

