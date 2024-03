Valanga sul Colle della Maddalena: soccorse sei persone | FOTO

MeteoWeb

Dalle 8 del mattino, i Vigili del Fuoco sono impegnati con una squadra SAF per una valanga che ha interessato un tratto della SS 21, sul Colle della Maddalena: coinvolti alcuni veicoli in transito, tra cui uno spazzaneve; soccorse e portate al sicuro sei persone in difficoltà a bordo dei propri mezzi. La valanga si è verificata nei pressi della casa cantoniera mentre lo spazzaneve si stava dirigendo verso il valico internazionale per ripulire la strada, la quale era bloccata da un camion intraversato.

L’elicottero del reparto volo di Varese ha effettuato una ricognizione aerea sul luogo dell’intervento: sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio in collaborazione con Carabinieri e ANAS. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sindaco: “i camion non dovevano essere lì”

“Non posso non ribadire che quei mezzi e quelle persone non dovevano trovarsi lì in quel momento“: lo dice il sindaco di Argentera (Cuneo) e deputata di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, polemizzando con “chi, nonostante l’ordinanza di divieto, si è avventurato a suo rischio e pericolo” lungo la statale del Colle della Maddalena, verso la frontiera con la Francia, colpita dalla valanga. Ciaburro ricorda che già da ieri era in vigore un’ordinanza di divieto di transito, estesa a tutti i mezzi. “Queste ordinanze – sottolinea Ciaburro – vengono prese insieme all’autorità francese, di modo che nessuno si avventuri lungo il colle quando il meteo rende pericolosa la circolazione“. Al colle “abbiamo sfiorato la tragedia”, aggiunge, rilevando che il comportamento dei guidatori ha messo in pericolo “anche i soccorritori che si sono prodigati per metterli in salvo”.

