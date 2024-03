Valanga in Liguria: quattro escursionisti coinvolti a Monesi, uno è grave

MeteoWeb

Una valanga è caduta nel pomeriggio in località Ubaghetta a Monesi, frazione del Comune di Triora, nell’entroterra di Imperia, colpendo un gruppo di escursionisti. Almeno quattro persone risultano coinvolte, di cui tre uomini e una donna che è riuscita subito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Nella zona c’era allerta meteo arancione fino alle 14. Dei tre uomini coinvolti dalla slavina non si conoscono ancora le condizioni di salute. Non è infatti ancora possibile stabilire, se siano stati presi soltanto di striscio o in maniera più grave.

Sul posto sono diretti i Vigili del Fuoco con il Soccorso Alpino e il personale sanitario. Sono stati allertati anche l’elisoccorso ‘Grifo’ dalla Liguria e un elicottero dalla provincia di Cuneo. Monesi (1.376 metri d’altitudine) è una località della provincia di Imperia dove si praticano escursioni sulla neve, ciaspolate e scialpinismo.

Uno degli scialpinisti è grave

In seguito, il Presidente della Regione Giovanni Toti ha fornito un aggiornamento sulla situazione. “Sono stati estratti tutti vivi gli scialpinisti travolti da una valanga a Monesi, nell’entroterra d’Imperia. Si tratta di quattro escursionisti, di cui uno era riuscito subito a liberarsi da solo, gli altri tre sono stati recuperati, uno solo di loro è ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona)”, ha detto Toti in diretta sui social. Dei quattro scialpinisti un uomo è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure e due donne sono state trasferite in elisoccorso non in pericolo di vita all’ospedale di Mondovì. Il quarto non ha avuto bisogno di cure mediche. Facevano parte del gruppo altri due scialpinisti che non sono stati coinvolti dalla valanga.

“Occorre dire che andare a 1.800 metri di altitudine con un’allerta arancione per valanghe, che era stata prudentemente emessa dal sistema di previsioni del tempo e di protezione civile, – ricorda Toti – sarebbe da evitare, per non mettersi in pericolo in queste condizioni, come è stato fatto da costoro”.

Il Presidente della Regione ha osservato che “fino alle ore 21 potrebbero esserci ancora delle instabilità, temporali e rovesci importanti” e ha invitato quindi all’“attenzione e prudenza soprattutto al Levante dove l’allerta finisce più tardi”.

