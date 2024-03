Neve, enorme valanga travolge 15 escursionisti in Piemonte | LIVE

MeteoWeb

15 persone sono state travolte da una slavina nel cuneese, in particolare nella località Strepeis, vicino a Vinadio. La comitiva di escursionisti con le ciaspole si trovava nei pressi delle piste da fondo della valle Stura quando diversi metri cubi di neve si sono staccati dalla parete, rotolando verso valle. Tutti e 15 i coinvolti stanno bene, secondo le prime informazioni; sono stati portati in salvo subito dalle unità del Soccorso Alpino. Mobilitati anche l’elicottero e le unità cinofile, insieme all’ambulanza.

Si registrano forti nevicate in queste ore anche nel Sud-est della Valle d’Aosta e a causa del pericolo valanghe il sindaco di Gaby (Aosta), Francesco Valerio, ha disposto la chiusura della strada regionale 44 della valle del Lys: sono quindi al momento isolati i comuni più a monte, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La Trinité. A preoccupare è la stessa valanga caduta una settimana fa e che aveva ostruito una galleria in località Bounitzon. “La valanga è venuta giù ma non ha ostruito la strada, dobbiamo valutare il pericolo. Per il momento chiudiamo la regionale in via preventiva”, spiega il sindaco di Gaby. In mattinata è stata inoltre disposta la chiusura dell’alta Valsavarenche, dalla località Eaux Rousses, per scongiurare eventuali pericoli in caso di caduta valanghe e a Cogne è stata ordinata la chiusura delle due strade comunali per Lillaz e per Valnontey. Per il Sud-est della Valle d’Aosta il Centro funzionale regionale ieri ha emesso un’allerta valanghe ‘arancione’ valida nella giornata di oggi.

