Maltempo, una “bomba” di neve in Piemonte: blackout totali, strade chiuse, paesi isolati | LIVE

Black-out elettrici e di telefonia nelle vallate piemontesi e strade chiuse per il rischio di grandi valanghe. L’ondata di maltempo, con Neve dai 1.000 metri in su, si è intensificata dalla scorsa notte in Piemonte. Sono state chiuse le prime strade in montagna. Il provvedimento – informa la Regione – per il momento riguarda la provinciale per Ceresole Reale (Torino), verso il Gran Paradiso. In paese sono caduti 60 centimetri di Neve in poche ore; nelle vallate del Canavese sono state sospese le messe domenicali. Sempre in provincia di Torino è stata chiusa in alcuni tratti, per la caduta di alberi sovraccarichi di Neve, la provinciale 32 che da Viù porta a Usseglio, nelle valli di Lanzo. Nel Torinese sono interrotte alcune linee elettriche nelle valli di Lanzo, Orco e Soana; black-out anche a Perosa Argentina (in valle Chisone), nel Verbano-Cusio-Ossola e nelle provincie di Vercelli e Cuneo. E’ interrotta la telefonia fissa e mobile nelle valli di Lanzo. La sala operativa della Protezione civile regionale è aperta dalle 8 di questa mattina. In tutto il Piemonte c’è allerta gialla per rischio di frane e allagamenti. In provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte sull’Erro sulla strada provinciale 225 a Melazzo, le provinciali 61 e 63 per l’esondazione del rio Granetta, il ponte OltreOrba a Capriata d’Orba, i guadi sui torrenti Erro e Lemme.

Al lavoro anche oggi i tecnici della viabilità di Città metropolitana di Torino in particolare sulle strade in quota, dove le precipitazioni nevose stanno creando problemi alla circolazione. È stata chiusa al traffico la SP 254 del Frais per il pericolo di caduta piante e per una piccola frana al km 3.

Condizioni meteo complesse dalle prime ore di questa mattina in tutto il Piemonte orientale. Le maggiori difficoltà in provincia di Alessandria. La protezione civile e’ al lavoro con idrovore e sacchetti di sabbia a Spinetta Marengo (sobborgo del capoluogo) dove è esondato, in alcuni tratti di via Genova, arteria principale, il rio Lovassina. Interdetto l’accesso al guado del torrente Lemme a Gavi, dove il livello si sta alzando, su tutti i guadi sul torrente Erro e sul ponte Oltrorba a Capriata. In provincia sono chiuse molte strade per l’esondazione di torrenti e piccoli corsi d’acqua. In provincia di Vercelli la neve e’ caduta abbondante determinando la chiusura, dalla Provincia di Vercelli, della sp 10 “di Valle Sermenza” all’altezza di Rima (del Comune Alto Sermenza), della sp 124 “Rimasco-Carcoforo” da Rimasco e della sp 82 “Quare-Rassa”, per slavine. A Rima e Carcoforo e’ mancata anche la corrente elettrica. neve abbondante anche sull’Ossola, dove e’ forte il pericolo valanghe, definito di livello 4 dal bollettino dell’Arpa. La neve ha imbiancato questa mattina anche il fondovalle, compreso il capoluogo di Domodossola. Nevicate abbondanti anche nel Biellese. Nel novarese pioggia battente con accumuli superiori a 50 millimetri nel nord della provincia. In città è monitorato il corso del torrente Terdoppio il cui livello e’ in forte crescita, ormai prossimo al livello di guardia.

La strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” è provvisoriamente chiusa, secondo un protocollo regolato da ordinanza, in entrambe le direzioni dal km 36,400 al km 41,700, in località Roccette nel territorio comunale di Formazza (Verbano-Cusio-Ossola) a causa del pericolo di valanghe. La regolare transitabilità, fa sapere Anas, sarà ripristinata non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

